Кого выбрал Рожден: что известно о победительнице шоу "Холостяк" 8 сезон

В своем Instagram девушка часто публикует фото из путешествий.

25 мая состоялся финал шоу "Холостяк" 8 сезон. За сердце певца Рождена Ануси боролись 26 девушек, но покорила его 21-летняя Иванна Гончарук родом из Луцка.

Иванна Гончарук: биография победительницы шоу "Холостяк" 8

Семья девушки – предприниматели: отец – Павел — организовал ЧП, а мать Наталья работает вместе с ним.

У Иванны есть сестра Кристина, ей 11 лет, и пятилетний брат Макар. Сестренка занимается танцами и верховой ездой, а брат еще слишком маленький для серьезных увлечений.

Иванна Гончарук окончила КНУКиМ по специальности менеджмент социокультурной деятельности. Кроме того, девушка пробовала свои силы в роли ведущей на телевидении, когда обучалась в Высшей школе Media & Production (Образовательный проект компании 1+1 media).

Сейчас работает переводчиком польского языка.

В своем Instagram Иванна часто публикует фото из путешествий.

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Идеальным партнером для себя называет умного, целеустремленного и харизматичного, сильного, заботливого и надежного, сексуального мужчину с чувством юмора.

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