"Я был готов стать отцом для ее детей": новый "Холостяк" Рожден Ануси рассказал о романе с Седоковой

Герой восьмого сезона реалити-шоу "Холостяк", певец Рожден Ануси признался, что у него были отношения с экс-участницей "ВИА Гры" Анной Седоковой.

О таких подробностях личной жизни звезд стало известно после выхода первого выпуска реалити-шоу, в котором певец ответил на вопросы ведущего Григория Решетника о том, был ли у него роман с Анной Седоковой и Дианой Арбениной, пишет Viva.

Он признался, что хотел стать отцом для детей Седоковой и построить отношения.

"Да, мы пробовали с Аней построить отношения, но в определенный момент поняли, что два артиста – это очень сложно. Поэтому каждый пошел своим путем. Да, безусловно, я был готов стать отцом для ее детей. Чем больше привязываешься к детям, тем сложнее потом расставаться с человеком", – рассказал новый Холостяк.

Также певцу приписывали роман с его бывшей наставницей на шоу "Голос країни" Дианой Арбениной, который он опроверг.

"С Дианой Арбениной у нас есть любовь, но сугубо дружеская", – добавил певец.

Ранее фанаты посоветовали Козловскому найти свою любовь на реалити-шоу.