Победительница "Голоса страны-8" Елена Луценко впервые побывала в своей подаренной квартире

Победительница вокального шоу "Голос страны-8" Елена Луценко на днях впервые побывала в квартире в Киеве, которую получила после победы.

Подопечная Сергея Бабкина Елена Луценко призналась, что собирается перезжать из Белой Церкви в Киев, сообщает ТСН.

"В ближайшее время я хочу начать ремонт в подаренной мне квартире. Всегда мечтала сделать собственный дизайн своего жилья - интерьер будет оформлен в пастельных или черно-белых тонах, я хочу задействовать максимум три цвета, почти как в известной украинской песне. Интересно, что наша хранительница рода баба Надя уже пообещала, что на новоселье соберет все наши четыре поколения и первой споет за большим семейным столом", - поделилась девушка.

Напомним, Елена Луценко в суперфинале обошла подопечного Тины Кароль Андрея Рыбарчука, и стала победительницей вокального шоу. "Главред" собрал выступления девушки и интересные факты о ней.