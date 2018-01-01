Концерт Виталия Козловского в Одессе под угрозой срыва из-за требований активистов

Артиста бойкотируют из-за его выступления в Москве на 9 мая.

Артиста бойкотируют из-за его выступления в Москве на 9 мая instagram.com/vkozlovskiy

Концерт украинского популярного артиста Виталия Козловского в Одессе под угрозой срыва. Активисты местной организации "Всеукраинская люстрация" обратилась к главе Одесской ОГА, руководству областных полиции и СБУ с требованием отменить концерт певца, который запланирован в ночном клубе "Итака" на 2 июня.

Активисты считают "категорически недопустимым" концерты с участием таких артистов, как Козловский, сообщает "Думская".

"Развлекательные мероприятия с участием таких лиц, как Виталий Козловский, являются категорически недопустимыми в Одессе, особенно, если учесть, что уже пятый год идет российско-украинская война", - отмечено в сообщении.

По словам автора заявления, певец не знает, кто начал войну на Донбассе, кто агрессор и кто оккупировал украинскую территорию. Активисты также припомнили Козловскому поддержку экс-мэра Славянска Нели Штепы и концерт в Москве на 9 мая.

"Все эти факты являются ярким подтверждением лояльности Виталия Козловского преступному кремлевскому режиму и неуважения артиста к государству Украина и гражданам Украины. Поэтому надеемся, что в ближайшее время в СМИ будет объявлено об отмене концерта Козловского в Одессе, тем более, что недавно его концерт отменили во Львове", — говорится в заявлении "Всеукраинской люстрации".

Автор заявления предупреждают, что концерт Виталия Козловского может спровоцировать массовые беспорядки в Одессе, столкновения между патриотически настроенными одесситами и охраной ночного клуба.

Напомним, Козловский признал, что выступил в Москве. По его словам, он получил приглашение выступить от украинцев, живущих в РФ, долго сомневался, но согласился.

Из-за этого во Львове отменили концерт певца, который должен был состояться 18 мая, по инициативе организаторов.

Также отменили выступление артиста и в Киеве.

Ранее от Порошенко потребовали лишить звания звездного певца Козловского.

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