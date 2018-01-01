Королевский недосып: новоиспеченный отец принц Уильям едва не заснул во время церковной службы

Герцог Кембриджский всячески пытался держать глаза открытыми.

23 апреля Кейт Миддлтон родила еще одного наследника престола Reuters

Принц Уильям, который 23 апреля в третий раз стал отцом , едва не уснул во время поминальной службы в Вестминстерском аббатстве.

Герцог Кембриджский сидел рядом с младшим братом, принцем Гарри и его невестой Меган Маркл. Влюбленные выглядели бодро, постоянно переглядывались и улыбались друг другу, а принц Уильям тем временем делал над собой титанические усилия, чтобы не закрыть глаза.

Отметим, что принц Уильям и Кейт Миддлтон пока что не раскрыли имя новорожденного малыша, но в комментарии журналистам Герцог Кембриджский признался, что они с женой дали мальчику "сильное имя".

Ранее специалисты раскрыли секрет, как Кейт Миддлтон удалось так быстро восстановиться после третьих родов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram