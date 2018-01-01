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Королевский недосып: новоиспеченный отец принц Уильям едва не заснул во время церковной службы

Сегодня, 11:20

Герцог Кембриджский всячески пытался держать глаза открытыми.

Кейт Миддлтон_принц Уильям
23 апреля Кейт Миддлтон родила еще одного наследника престола Reuters
Принц Уильям, который 23 апреля в третий раз стал отцом, едва не уснул во время поминальной службы в Вестминстерском аббатстве.

Герцог Кембриджский сидел рядом с младшим братом, принцем Гарри и его невестой Меган Маркл. Влюбленные выглядели бодро, постоянно переглядывались и улыбались друг другу, а принц Уильям тем временем делал над собой титанические усилия, чтобы не закрыть глаза.

Отметим, что принц Уильям и Кейт Миддлтон пока что не раскрыли имя новорожденного малыша, но в комментарии журналистам Герцог Кембриджский признался, что они с женой дали мальчику "сильное имя".

Ранее специалисты раскрыли секрет, как Кейт Миддлтон удалось так быстро восстановиться после третьих родов.

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принц Уильям, Кейт Миддлтон, отец, сын, недосып, сон, видео
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