"Красивейшая пара". В Сети расхвалили фото Славы из "НеАнгелов" с мужем

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, собрал десятки тысяч лайков.

Слава Каминская позировала с мужем Эдгаром instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию со своим мужем — пластическим хирургом Эдгаром, снимок расхвалили интернет-пользователи.

Фото было сделано в Украине, оно собрало десятки тысяч лайков, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

"Красивейшая пара", — подчеркнула anzhelika_palamarchuk. "Самая красивая пара и прекрасная семья", — считает ekaterina_bondartsova. "Вы шикарны…", — написала e.k.a.t.e.r.i.n.a.k.o.b.z.a.r. "Какие вы красивые", — отметила dr_roxi_.

Слава Каминская позировала с мужем Эдгаром instagram.com/slava_kaminska

Ранее сообщалось, что Слава Каминская поделилась фото, на котором она запечатлена в обновленном образе — певица, которая была рыжей, покрасила волосы в более светлый цвет. Посмотреть снимок можно здесь.