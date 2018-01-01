Беременную Лободу перепутали с культовой американской певицей

Подписчики певицы по-разному отреагировали на курьез.

Лободу перепутали с Бейонсе. Instagram

Этой забавной историей Светлана поделилась в своем Instagram.

"Можно с вами сфотографироваться, пожалуйста? Вы Бейонсе?" – спросил меня сегодня мальчик. К сожалению, я не Бейонсе..." – поделилась в посте Лобода.

Подписчики певицы по-разному отреагировали на курьез: кто-то заметил, что Лобода – лучше, чем Бейонсе, а кто-то – что певицы совсем не похожи.

Напомним, в СМИ появилась информация, что отцом ребенка Лободы является солист культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Ранее Лобода озадачила поклонников странным фото. Фанаты предполагают, что на фото – нога солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.

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