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Маша Ефросинина удивила сменой имиджа

Сегодня, 13:58

Телеведущая решилась сменить прическу.

Маша Ефросинина
Ефросинина показала новый образ instagram.com/mashaefrosinina
Украинская телеведущая Маша Ефросинина решилась на эксперимент с волосами – она остригла челку.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует в белом платье с цветами и обновленной стильной прической.

"Люблю цветы и....эксперименты", - подписала снимок ведущая.

Поклонники засыпали комплиментами телеведущую, отметив, что новая прическа ей к лицу.

"Мария, Вы прекрасна", "Вам очень идет!", "Очень красивый образ и Вы в нем", "Машенька, Вы красавица!", "Безумно идет новый образ", - расхваливали прическу юзеры.

Маша Ефросинина
Телеведущая решилась сменить прическу instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина
Телеведущая решилась сменить прическу instagram.com/mashaefrosinina

Ранее стало известно, что Маша Ефросинина попала в больницу.

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Теги:  
Маша Ефросинина, ведущая, образ, прическа
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