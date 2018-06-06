Маша Ефросинина удивила сменой имиджа

Телеведущая решилась сменить прическу.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина решилась на эксперимент с волосами – она остригла челку.
На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует в белом платье с цветами и обновленной стильной прической.
"Люблю цветы и....эксперименты", - подписала снимок ведущая.
Поклонники засыпали комплиментами телеведущую, отметив, что новая прическа ей к лицу.
"Мария, Вы прекрасна", "Вам очень идет!", "Очень красивый образ и Вы в нем", "Машенька, Вы красавица!", "Безумно идет новый образ", - расхваливали прическу юзеры.
Ранее стало известно, что Маша Ефросинина попала в больницу.