"Меня вырвало": подписчики Ксении Собчак жестко раскритиковали ее новое фото

Недоброжелатели высмеяли ее размер груди.

Собчак поделилась новым фото instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками фото, на котором она позирует на траве, и видно, что под футболкой нет нижнего белья.

Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

"Наташа Водянова как-то дала мне чудесный совет : чтобы побороть джетлаг надо встать босыми ногами на землю, на траву, и "заземлиться". Я максималист ,и поэтому решила лечь, так как джетлаг у меня перманентный", - подписала фото ведущая.

Однако подписчики обратили внимание не на советы известной манекенщицы российской телеведущей, а на соски Собчак, недоброжелатели высмеяли ее размер груди.

"У тебя торчит......сосок", "Типа, показала нам втянутый живот и торчащий сосок?!", "А где грудь?", "Ксения, носите лифчик. Меня вырвало", "Грудь как у пигмеек", - писали юзеры.

Недоброжелатели высмеяли ее размер груди instagram.com/xenia_sobchak

Ранее Ксения Собчак поделилась жизнерадостным снимком.

Читайте наши новости в Facebook