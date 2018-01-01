Наконец-то договорились: Анна Седокова и Максим Чернявский решили вопрос об опеке над общей дочерью

Бывшие супруги подписали мировое соглашение.

Бывшие супруги подписали мировое соглашение instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова и ее бывший муж Максим Чернявский, которые около 9 месяцев воевали за право опеки над дочерью – 6-летней Моникой, уладили конфликт, и наконец-то смогли договориться.

Мировое соглашение подписано, и певица вскоре сможет видеться с дочерью без присутствия надзирателей, и забирать ее к себе на каникулы, пишет СтарХит.

Такой новостью поделилась бабушка Моники Марина Чернявская.

"Счастье есть и я тоже очень счастлива, мировое соглашение подписано! Моника уже в самолете, летит на Кипр, ко мне. А 19 июля будет большой праздник, Моне 7 лет, и мама готовится праздновать. Я уверена, это будет что-то грандиозное для Манюни, ее мама это умеет. Думаю, вы все это увидите на ее страничке. Спасибо всем, кто помогал мне, поддерживал, правда, мне было очень тяжело, спасибо огромное, добра вам", – написала Чернявская.

Максим Чернявский с дочерью Моникой Фото: Instagram

Она добавила, что опеку над Моникой родители поделили поровну.

"Окончательный текст соглашения я еще не видела, но знаю, опека 50 на 50, учиться Мона будет в США, никаких мониторов при встречах с мамой, каникулы, в основном, с мамой", – поделилась Чернявская.

Сама Седокова на своей странице в Instagram под видео с младшим сыном Гектором написала, что благодарит подписчиков и фанатов за поддержку, ведь очень скоро она и все ее дети будут вместе.

Напомним, Седокова и Чернявский развелись после двух лет официального брака в 2013 году. В прошлом году артистка заявила, что бизнесмен хочет отобрать у нее дочь Монику и лишить родительских прав. По решению последнего суда мама и ребенок встречались в присутствии социальных работников, потому что Анна не является гражданкой США. Адвокаты переживали, что звезда могла увезти ребенка.

Ранее Седокова на российском ТВ активно поддерживала сборную РФ.

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