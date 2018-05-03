Бывший муж Анны Седоковой хочет отобрать у нее дочь, и лишить родительских прав

Украинская поп-певица Анна Седокова призналась, что ее вторую дочь Монику отобрал ее бывший муж бизнесмен Максим Чернявский, и пытается лишить ее родительских прав.

В течение восьми месяцев девочка живет с экс-супругом в Америке, а их встречи проходят в присутствии надзирателей, рассказала в интервью W'day.ru Седокова.

"Сейчас самая моя большая боль – Моника. Вот уже восемь месяцев у меня нет возможности нормально с ней общаться, просто быть рядом. Ее отец, человек, которому я доверяла, пошел против меня войной. Максим решил лишить меня материнских прав, и я совершенно не понимаю, за что", - пожаловалась Седокова.

Она отметила, что ни разу не запрещала экс-супругу видеться с дочкой, и брать ее к себе. Седокова наняла адвокатов, чтобы вернуть Монику, однако, у представителей Максима есть убедительный аргумент в пользу того, что дочка должна жить именно с отцом.

"Максим и его бабушка увезли Монику в Америку и обратились в суд. Главным свидетелем против меня выступила его бабушка, с которой сейчас и живет дочка. Сказали, что я опасна для ребенка, могу увезти ее в Россию, и так как между нашей страной и Америкой не заключен пакт о Гаагской конвенции, есть риск для Моники как для гражданки Америки, что я ее не отдам. На меня обрушились система, самые дорогие адвокаты. Теперь я могу встречаться с ребенком, идти с ней в кино исключительно в присутствии надзирателя, должна говорить с дочкой исключительно на английском, а Моника его плохо знает, не понимает, почему мама себя так ведет, почему мы не вместе, а я не хочу ей этого объяснять!", - отметила певица.

Она добавила, что все, что она зарабатывает, уходит на оплату счетов от адвокатов.

"Все, что я сейчас зарабатываю, трачу на адвокатов. Я борюсь против системы, против сотен тысяч долларов. С сентября делаю все, что в моих силах. Я буду сражаться за Монику. Но для того, чтобы оплачивать адвокатов, я должна зарабатывать. Много. Со стороны Максима тратятся сотни тысяч. И я тоже должна платить. У меня счета адвокатам по 50–60 тысяч долларов. Час работы юриста стоит 600 долларов. Поэтому я работаю, зарабатываю, пою веселые песни и борюсь за своего ребенка", — рассказала она.

Напомним, что Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин — 13-летнюю дочь Алину от первого брака с ныне покойным футболистом Валентином Белькевичем, 6-летнюю Монику от второго – с бизнесменом Максимом Чернявским, а также годовалого сына Гектора, отцом которого является российский бизнесмен Артем Комаров, с которым певица рассталась вскоре после родов.

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