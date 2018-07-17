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Очень опасны: Надя Дорофеева и Monatik заинтриговали фанатов тизером клипа

Сегодня, 14:02

Артисты 19 июля пообещали презентовать видеоработу на трек "Глубоко".

Надя Дорофеева, Монатик
Артисты 19 июля пообещали презентовать видеоработу на трек «Глубоко» Фото: elle.ua
Известные украинские артисты Monatik и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, которые выпустили совместную песню "Глубоко...", заинтриговали поклонником тизером клипа на новый трек.

Коротким отрывком артисты поделились на своих страницах в Instagram.

"Глубоко..." 19.07", - написала Дорофеева.

В ролике танцоры необычно двигаются на трибунах, а в конце отрывка появляются артисты, которые плывут на катере.

Фанаты отметили, что с нетерпением ждут выхода клипа, и уже считают трек хитом лета.

"Вау, крутая песня", "Мама, что же это будет!", "С нетерпением жду", "Идеальное сочетание ритмов и любимых исполнителей", - писали юзеры.

Ранее Надя Дорофеева покрасовалась в экстравагантном образе.

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Теги:  
Надя Дорофеева, Monatik, песня, клип, глубоко
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