Очень опасны: Надя Дорофеева и Monatik заинтриговали фанатов тизером клипа

Артисты 19 июля пообещали презентовать видеоработу на трек "Глубоко".
Коротким отрывком артисты поделились на своих страницах в Instagram.
"Глубоко..." 19.07", - написала Дорофеева.
В ролике танцоры необычно двигаются на трибунах, а в конце отрывка появляются артисты, которые плывут на катере.
Фанаты отметили, что с нетерпением ждут выхода клипа, и уже считают трек хитом лета.
"Вау, крутая песня", "Мама, что же это будет!", "С нетерпением жду", "Идеальное сочетание ритмов и любимых исполнителей", - писали юзеры.
Ранее Надя Дорофеева покрасовалась в экстравагантном образе.
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