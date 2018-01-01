Ольга Сумская сказала, кто может прекратить войну на Донбассе

Жителей части востока Украины окружает безысходность, безденежье, потеря близких, отметила народная артистка нашей страны.

Прекратить войну на Донбассе могут только политики, полагает Ольга Сумская instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская считает, что прекратить войну на Донбассе могут только политики.

Актеры делают свое дело, рассказала ведущая во время чата на "Главреде".

"Только с нового года трижды были на гастролях на Донбассе, общались со зрителями, говорили на самые острые темы. Людям там тяжелее всего. И как они выживают в этой ситуации — я просто не понимаю", — отметила собеседница.

По словам гостьи, "безысходность, безденежье, потеря близких — это все, что сегодня их окружает". "Своим приездом мы дарим им надежду, отвлекаем от негатива. На осень запланировано два тура по Донбассу со спектаклями "Сублимация любви" и "Мастер и Маргарита" — это и есть наша дипломатическая миссия", — добавила она.

Ранее Антин Мухарский (сценический псевдоним Орест Лютый) говорил на чате в "Главреде", что если государственная политика Украины в области культуры и гуманитарной политики не изменится, наша страна может потерять новые территории.

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