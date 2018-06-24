"Граница пройдет по Днепру". Мухарский предупредил об угрозе потери Украиной новых земель

Телеведущий и певец Антин Мухарский (сценический псевдоним Орест Лютый) считает, что если государственная политика Украины в области культуры и гуманитарной политики не изменится, наша страна может потерять новые территории.

Украинскому государству нужно разобраться с Харьковом и Одессой, Николаевом и Херсоном, а не думать о возвращении под контроль Киева Донбасса или Крыма, рассказал артист во время чата на "Главреде".

"Донбасс и Крым и отпали потому, что мы их не украинизировали, имея такую возможность. И сейчас мы не украинизируем и не делаем ничего для того, чтобы Харьков был украинским, чтобы Одесса была украинской... А Россия — делает, и "русскоязычное население" — тоже делает", — заявил собеседник.

Ведущий подчеркнул, "если государственная политика в области культуры и гуманитарной политики будет такой, как сейчас, то не исключено, что граница Украины уже в ближайшее время будет проходить по Днепру".

"Украина, да и вообще, государство — это не территории. Это — культура, которая существует на этих землях, на этих территориях", — сказал Мухарский.

"Не буду повторять расхожее в последнее время мнение Черчилля (бывший премьер Британии Уинстон Черчилль — Ред.), но оно как раз показывает суть. Когда хотели сократить расходы на музеи, спросили: "А зачем нам тогда воевать? За что мы тогда воюем?". Мы и все государства, в конце концов, воюют за ареал своего существования. А ареал своего существования очерчен исключительно "меловым кругом" языка и культуры", — добавил он.

Ранее Антин Мухарский говорил, что Донбасс, в особенности, захваченные части, необходимо украинизировать. По его словам, власти Украины занимаются оружием, армией (и это тоже очень важно), но при этом не делают никаких шагов по украинизации этих территорий.