Оля Полякова призывает не пускать в Украину российских исполнителей

Артистка считает, что тогда украинский шоу-бизнес станет развиваться.

Полякова призывает не пускать в Украину российских исполнителей instagram.com/polyakovamusic

Известная украинская певица Оля Полякова заявила, что приезд российских артистов в Украину мешает развитию отечественного шоу-бизнеса.

Она отметила в интервью журналу "Новое время", что на украинской сцене существует огромный дефицит хороших артистов, и отсутствие российских исполнителей смотивирует отечественных начинающих певцов занять нишевые места и создать новые образы.

"Послушайте, у нас же 40-миллионная страна, как Франция. И огромный дефицит артистов. Не хватает образа женщины-плаксы, женщины с опытом, мужчин-исполнителей очень сильно не хватает! Потому нужны молодые и голодные, готовые делать хороший контент. Главное - подольше не пускать к нам российских исполнителей, и все станет на свои места", - говорит Полякова.

Сама Полякова в связи с военной агрессией России против Украины отказалась от концертов у наших северных соседей. Артистка признавалась, что гастроли в России приносили ей отличные гонорары, однако, она посчитала недопустимым вести концертную деятельность в этой стране из-за ее агрессии к Украине.

Ранее фанаты обвинили Олю Полякову в плагиате песни Макса Барских.