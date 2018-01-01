"Пара маек, трусов и зубная щетка". Мухарский рассказал о своих доходах

Известный шоумен сознался, что в быту стал весьма аскетичен.

Мухарский заявил, что его времена роскошной жизни остались в прошлом facebook.com/AntinMykharskyi

Популярный украинский телеведущий и певец Антин Мухарский, известный также под сценическим псевдонимом Орест Лютый, рассказал, как зарабатывает себе на жизнь после эмиграции из Украины в связи со скандалом с экс-супругой Снежаной Егоровой.

Во время чата в "Главреде" шоумен заявил, что в последнее время стремится не больше зарабатывать, а меньше тратить.

"Я сдаю недвижимость в Киеве. У меня осталась большая квартира, которую я принял решение сдавать. Эти деньги покрывают мои расходы алиментного характера и расходы, связанные с различными бытовыми вещами. Но у меня есть еще Фейсбук-страница и сайт ... Это такая подпитка, которая позволяет мне держаться на плаву. Плюс - иногда случаются концерты, когда украинцы приглашают меня выступить перед своими друзьями, дать небольшие концерты-квартирники", - отметил Мухарский.

По словам одиозного телеведущего, он вырабатывает в себе привычку обходиться необходимым минимумом в повседневной жизни, что не требует дополнительных затрат, а соответственно и заработков.

"В общем я не нуждаюсь лишних затратах. Я сейчас выработал в себе привычку к более аскетическому образу жизни: пара маек, пара каких-то трусов, пара шорт, зубная щетка, паспорт и ноутбук - это то, что позволяет мне чувствовать себя свободно, не обременяя себя лишними материальными штуковинами. Многие так не умеют, а я научился. Поэтому очень важен аскетизм в быту", - подытожил шоумен.

Напомним, во время чата в "Главреде" Мухарский заявил, что оккупированные территории Донбасса необходимо украинизировать.

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