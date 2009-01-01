Принц Уильям впервые рассказал о психических недугах принцессы Дианы

Уильям рассказал, что гордится тем, что его мама открыто высказалась по данному вопросу 22 года назад.

Принцесса Диана ЕРА / UPG

Герцог Кембриджский Уильям решил поведать правду о борьбе своей матери, принцессы Дианы, с булимией.

Об этом пишет ivona, ссылаясь на Daily Mail.

35-летний наследник британского престола принц Уильям впервые обсудил расстройство пищевого поведения, от которого страдала его мать.

Как сообщает издание, принц стал участником документального проекта экс-диктора ITN Марка Остина, чья дочь также страдает от расстройства пищевого поведения. Узнав, что Остин собирается снимать фильм об этом, Уильям позвонил бывшему диктору.

"Нам нужно сделать так, чтобы разговоры о психическом здоровье воспринимались нормально. То, что вы говорите об этом публично, — смелый поступок", — заявил принц.

В документальной картине можно будет увидеть и услышать разговор принца с Остином и его дочкой Мэдди в Кенсингтонском дворце.

Также Уильям рассказал, что гордится тем, что его мама открыто высказалась по данному вопросу 22 года назад.

"Есть болезни. Психическое здоровье нужно воспринимать так же серьезно, как физическое", — сказал принц.

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