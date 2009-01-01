Регина Тодоренко едва не погибла от извержения вулкана

Вулкан проявляет повышенную активность с 2010 года.

Регина Тодоренко Пресс-служба

Известная телеведущая Регина Тодоренко отправилась к самому кратеру вулкана Синабунг на о.Суматра в Индонезии.

Там она едва не задохнулась от ядовитого газа, выбрасываемого вулканом, извержение которого началось для путешественницы совершенно внезапно.

После многомесячного испытания "Кругосветкой", в "счастливом" 13-м сезоне популярного тревел-шоу Регина Тодоренко отправилась не только в самый райские, но и самый адские уголки планеты. Именно таким местом стал остров Суматра, на котором расположен один из самых активных действующий вулканов — Синабунг. Казалось бы, отважной телеведущей уже не страшны никакие испытания, если, конечно, речь не идет о путешествии к извергающемуся вулкану.

Извержение вулкана Синабунг в Индонезии, который спал до этого более 400 лет, началось в 2010 году и с тех пор вулкан проявляет повышенную активность. Многочисленные деревни-призраки, расположенные на склонах, были признаны властями слишком опасными для жизни. Люди, жившие в них, погибли от газа, выбрасываемого вулканом или сбежали во время его извержения. Но и их мрачный вид не останавливал ни Регину, жаждущую экстрима, ни остальных членов съемочной группы.

"Когда мы с командой решили отправиться к вулкану, он не подавал никаких признаков жизни. С виду обычная гора, не было видно ни пепла, ни дыма, ни извергающейся лавы, — рассказала Регина Тодоренко. — Мы вошли в дремучие джунгли и стали пробираться сквозь них, поскольку троп там нет, ведь это не самое популярное место на острове и туристы приходят только сфотографироваться издалека. Мы хотели дойти как можно выше, чтобы посмотреть на трещины в земле, где клокочет лава. Не дойдя до середины, мы развернулись и пошли обратно. И вот в этот момент, когда мы отошли недалеко от вулкана, она начал извергаться! Из вулкана вырывался столп пепла, дыма, газа, летели какие-то ошметки! Местные жители кричали нам, что нужно срочно уходить, что это место проклято и очень опасно. Позже они рассказали нам, что за несколько недель до нашего приезда на склоне вулкана погибли 17 туристов, задохнувшиеся от токсического газа. Если бы мы хоть немного помедлили и остались там, тоже самое ожидало бы и нас", —рассказала Регина.

К счастью для Регины и её команды все обошлось и путешественники, привыкшие рисковать своей жизнь, вернулись в Медан, чтобы продолжить съемки.

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