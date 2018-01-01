"Сисижопа?": Ани Лорак предложила показать любимые упражнения "из Камасутры". Фото

Снимок в Instagram собрало уже более 127 тысяч "лайков".

Ани Лорак поделилась фото с тренировки. instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак поделилась с фанатами фото со своей тренировки.

"Ну что? Вы готовы увидеть мои любимые упражнения?" – подписала она снимок.

Большинство поклонников рассыпались в комплиментах. Фото в Instagram собрало уже более 127 тысяч "лайков".

"Нереально красива!", "Какая фигура! Невероятная просто!!! Ждем-ждем", "Какая вы красивая. Наш любимый мотиватор!" – пишут поклонники.

"Из Камасутры? О да" – отметил Лорак пользователь go_seeex.

А вот пользователь posudaparkoff предложил: "Поупражняйтесь лучше на кухне с нашей посудой. И Вам полезно, и мужу приятно".

"Может хватит выкладывать настолько сексуальные фото?" – пишет andrew_40_v.

Впрочем, нашлись и те, кто заподозрил певицу в использовании фотошопа: "Интересно, какие же фотошопы она использует, чтобы быть такой "натуральной"?" – написал viunnikovsergey.

А некоторые обозвали Ани "коротконожкой". "Прическа как-то не для бодибилдинга", – отметила ludmila441752.

"Ты выкладываешь такие фото потому что падает актив? Сисижопа?" – поинтересовался dr__f.

Ранее странный образ Ани Лорак вызвал волну негодования в Сети. Певица поделилась фото в золотистом платье и пальто с узорами и перьями.

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