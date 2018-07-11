"Как ободранная кошка": странный образ Ани Лорак вызвал волну негодования в Сети

Известная украинская певица Ани Лорак поделилась с фанатами фото, которое она сделала в Турции на территории пятизвездочного отеля D Maris Bay.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она позирует в золотистом платье длины миди, сверху на ней одето пальто с перьями и узором. Образ артистка дополнила черными босоножками и вечерним макияжем.

Подписчики взялись критиковать и фигуру, и наряд Лорак.

"Что с грудью? Перебор", "Вот всякую х... на себя напялите!", "Здесь как ободранная кошка", "Каракатица коротконогая!", - критиковали юзеры.

Другие же отметили, что Лорак выглядит обворожительно, и ей не стоит слушать злопыхателей.

"Богато и изысканно", "Как всегда, обворожительна!", "Очень красивое платье!", "Невероятно красивый образ", "Прекрасные формы! Восхитительно выглядите!", - хвалили поклонники.

Ранее фанаты Ани Лорак вышли из себя при виде ее откровенного фото.