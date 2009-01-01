Был в банде "Призрак". На Луганщине суд дал боевику ЛНР 10 лет тюрьмы

Злоумышленник присоединился к противнику в 2014-м.

Судейский молоток, иллюстрация zn.ua

В Луганской области суд приговорил боевика, который был в, к десяти годам лишения свободы.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Луганщины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник пополнил ряды незаконного вооруженного формирования в 2014-м году.

Боевика признали виновным в участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3) и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263) Уголовного кодекса.

"… в составе… (банды — Ред.) оказал сопротивление выполнению служебных обязанностей военнослужащими Вооруженных Сил Украины, задействованными в проведении АТО… обвиняемый полностью признал свою вину и дал обличительные показания относительно других участников террористической организации ЛНР", — отмечается в сообщении.

Напомним, в августе в Мариуполе Донецкой области Октябрьский районный суд приговорил к десяти годам лишения свободы боевиков-"танкистов" террористической ДНР Александра Зарочинцева и Виктора Колощука.