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Был в банде "Призрак". На Луганщине суд дал боевику ЛНР 10 лет тюрьмы

Сегодня, 15:20

Злоумышленник присоединился к противнику в 2014-м.

суд, молоток
Судейский молоток, иллюстрация zn.ua
В Луганской области суд приговорил боевика, который был в банде "Призрак" самопровозглашенной ЛНР, к десяти годам лишения свободы.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Луганщины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник пополнил ряды незаконного вооруженного формирования в 2014-м году.

Боевика признали виновным в участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3) и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263) Уголовного кодекса.

"… в составе… (банды — Ред.) оказал сопротивление выполнению служебных обязанностей военнослужащими Вооруженных Сил Украины, задействованными в проведении АТО… обвиняемый полностью признал свою вину и дал обличительные показания относительно других участников террористической организации ЛНР", — отмечается в сообщении.

Напомним, в августе в Мариуполе Донецкой области Октябрьский районный суд приговорил к десяти годам лишения свободы боевиков-"танкистов" террористической ДНР Александра Зарочинцева и Виктора Колощука.

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Луганщина, ЛНР, боевик, Призрак, суд, ВСУ
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