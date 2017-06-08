Под Попасной поймали боевика из банды "Призрак", опубликовано видео допроса

В зоне АТО на Донбассе украинские военные совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины захватили члена банды "Призрак", входящей в состав ЛНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что боевика обнаружили, когда он осуществлял "визуальный осмотр" в непосредственной близости от украинских позиций в Попаснянском районе.

"Задержанный был вооружен автоматом Калашникова. По словам боевика, он с января 2017 находится в составе незаконного вооруженного формирования Призрак, в котором осуществляет патрулирование подконтрольных террористам населенных пунктов и охрану блокпостов", — говорится в сообщении.

Напомним, под Бахмутом поймали боевика ДНР, который занимался похищением людей и вымогательством.

Фото: СБУ.

Видео: Служба безпеки України.