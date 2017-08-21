В Мариуполе двум "танкистам" ДНР суд дал по 10 лет тюрьмы

21 августа 2017, 22:54

Суд отклонил заявления подсудимых о принудительном участии в бандах ДНР.

Боевикам ДНР суд дал по 10 лет тюрьмы

В Мариуполе Октябрьский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы боевиков ДНР Александра Зарочинцева и Виктора Колощука.

Об этом идет речь в приговоре суда от 9 августа.

Отмечается, что боевиков осудили за создание непредусмотренных законом вооруженных формирований (ч.2 ст.260 УКУ) и ведение агрессивной войны (ч.2 ст.437 УКУ).

Один из подсудимых рассказал, что он и его товарищ работали на компанию "Щирий кум" и в сентябре 2014 года поехали в Новоазовск Донецкой области, чтобы доставить в магазин продукцию для реализации. Из города их не выпустили и задержали представители ДНР, которые забрали также служебную машину. Подсудимый утверждает, что их 2 недели держали в подвале какого-то частного дома, где был штаб ДНР. Время от времени выводили рыть окопы и предложили вступить в вооруженное формирование и воевать против армии Украины.

Командир батальона "Семеновский" предложил одному подсудимому обучиться управлению танком в Ростовской области РФ. Мужчина вспомнил, что в Россию на учебу их, всего около 20 человек, везли КамАЗом и документы на границе не проверяли. В России его учили разгружать боеприпасы и управлять танком. Видел, как в России грузились танки и большое количество техники, но куда везли не знает. Как появились танки на оккупированных территориях ему неизвестно.

После возвращения в Донецкую область был командиром танка Т-72а войск ДНР, находился в с. Октябрьское Новоазовского района, на третьей линии обороны. Ему было присвоено звание сержанта. Всего он служил около 6 месяцев. Им ставилось общее задание держать оборону и в случае наступления украинских войск отстреливаться. Подсудимый сообщил, что под конец у него был командир, который представлялся кадровым офицером из России. По его словам, дальше поменялось руководство, появилось много недовольных людей и все надоело. Вначале апреля 2015 он покинул ДНР и выехал в Россию, в Ростовскую область, де жил и работал, а потом вернулся в Украину, в Мариуполь, где был задержан.

Второй подсудимый утверждает, что в ДНР попал при аналогичных обстоятельствах и был стрелком-наводчиком, был членом экипажа танка и отвечал за его боевую готовность. Рассказал, что военных действий не наблюдал, но иногда приезжали командиры из России. Сообщил, что в 2015 вместе с другим подсудимым вышел из ДНР и выехал в Ростов, а потом в Мариуполь, где их задержали. Удостоверения от террористов не получал, а был только записан в тетрадь. Он заявил, что вступил в ДНР, потому что боялся давления.

Также нашлись свидетели, которые видели обвиняемых на блокпостах ДНР в камуфляже и с оружием.

Оба подсудимых признали свое участие в незаконном вооруженном формировании, но не признали обвинение в ведении войны. В содеянном раскаялись.

Суд признал обвинение доказанным. В частности суд решил, что поддержание танка в боевой готовности для оказания сопротивления украинским военным свидетельствует о ведении обвиняемыми агрессивной войны. Суд отклонил заявления подсудимых о принудительном участии в ДНР, так как нет доказательств, что их за передвижением осуществлялась охрана, тем более, что они им удалось покинуть оккупированную территорию. Смягчающих обстоятельств суд не установил. Обоих приговорили к 10 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине российскому боевику ДНР суд дал 8 лет тюрьмы.

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