Китаец выловил невероятную рыбу с головой голубя: видео

Впору всерьез интересоватьсяЮ, не проводились ли в том районе тайные ядерные испытания.
Соответствующее сообщение во вторник, 12 июня, опубликовало британское издание The Mirror. Согласно информации журналистов, предполагается, что китаец выловил белого амура − пресноводную рыбу, которая обычно водится в водах возле материков Азия и Северная Америка.
Но в конечном итоге мужчина пожалел пойманную странную рыбу и выпустил ее обратно в реку.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Австралии британская пенсионерка поймала гигантского окуня.
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