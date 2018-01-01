Китаец выловил невероятную рыбу с головой голубя: видео

Впору всерьез интересоватьсяЮ, не проводились ли в том районе тайные ядерные испытания.

Скриншот из видео

В водах близ города Гуйан (Китай) мужчина поймал рыбу , имеющую голову голубя.

Соответствующее сообщение во вторник, 12 июня, опубликовало британское издание The Mirror. Согласно информации журналистов, предполагается, что китаец выловил белого амура − пресноводную рыбу, которая обычно водится в водах возле материков Азия и Северная Америка.

Но в конечном итоге мужчина пожалел пойманную странную рыбу и выпустил ее обратно в реку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Австралии британская пенсионерка поймала гигантского окуня.

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