Порошенко поделился любимой музыкой, видео

Глава государства выложил семь песен украинских исполнителей.
Об этом он написал на своей страничке в Youtube, опубликовав плей-лист из наиболее интересной, по его мнению, музыкой.
"Украинская музыка этого года сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал — украинцы хотят слушать песни на родном языке", — написал президент.
Глава государства выложил семь песен украинских исполнителей: Riffmaster — "Тихо Прийшов, Тихо Пішов або Пісня Спеціального Значення".
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Напомним, известный астролог Влад Росс рассказал, что ждет президента Украины Петра Порошенко в новом году.