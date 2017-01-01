Порошенко поделился любимой музыкой, видео

Глава государства выложил семь песен украинских исполнителей.

Петр Порошенко. thekievtimes.ua

Президент Украины Петр Порошенко поделился своими любымимы песнями украинских исполнителей.

Об этом он написал на своей страничке в Youtube, опубликовав плей-лист из наиболее интересной, по его мнению, музыкой.

"Украинская музыка этого года сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал — украинцы хотят слушать песни на родном языке", — написал президент.

Глава государства выложил семь песен украинских исполнителей: Riffmaster — "Тихо Прийшов, Тихо Пішов або Пісня Спеціального Значення".

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