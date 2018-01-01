Астролог предсказал, что ждет Порошенко в 2018 году

Известный астролог Влад Росс рассказал, что ждет президента Украины Петра Порошенко в новом году.

Об этом он рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, у "Порошенко включился неблагоприятный годовой гороскоп, так называемый Соляр. Поэтому усидеть на своем посту ему будет крайне сложно. Может назревать дальнейшее противостояние его власти".

Астролог считает, что "лучшим выходом для главы государства было бы досрочное объявление парламентских и президентских выборов".

Росс привел пример того, как в Год Собаки резко менялась власть в Украине.

"Бывало, что в Годы Собаки в Украине проходили выборы, и резко менялась власть. Например, 2006 год — весной победила "оранжевая власть", партии Тимошенко и Ющенко, а также Мороза. Но они так и не смогли "сообразить на троих" коалицию. Потому уже в августе того года премьер-министром Украины стал Виктор Янукович — и страна пошла в совершенно другом направлении.

А до этого в Год Собаки, в 1994 году, Леонид Кучма неожиданно стал президентом, потому что Кравчук решил пойти на досрочные выборы, подумав, что он легко их выиграет. И опять-таки это проходило в середине года, летом.

Такая же тенденция намечается у нас на весну-лето 2018 года. Поэтому есть все шансы на перезагрузку и обновление власти. А Гройсман будет сидеть в своем кресле ровно до той поры, пока будет существовать нынешний парламент. Но как только произойдет перезагрузка власти, он уйдет.

Росс также считает, что Порошенко может покинуть президентское кресло досрочно.

"Как я уже говорил, в Годы Собаки в Украине уже уходили со своих постов президенты и премьер-министры. Потому такая ситуация вполне вероятна в 2018 году. И это был бы лучший вариант в развитии Украины", — сказал он.

Что касается здоровья главы государства, говорит Росс, то у Порошенко с этим не все в порядке — как известно, у него сахарный диабет.

"Свои конфеты он не может есть — так бывает, "сапожник без сапог", кондитер без конфет. Для Весов, вообще, существует риск "сахарных заболеваний". Но с Порошенко из-за здоровья ничего не случится в 2018 году, оно будет стабильно", — подчеркнул Росс.

Ранее астролог рассказал, есть ли шансы у Вакарчука и Зеленского стать президентом.