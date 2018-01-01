Поздравления с Днем медика-2018 на словах и в картинках

"Главред" собрал идеи, как поздравить друзей и коллег-медиков в прозе, стихах, прикольно и в открытках.
Каждый год День медика в Украине отмечается в третье воскресенье июня. В 2018 году праздник выпал на 17 июня.
"Главред" собрал идеи, как поздравить друзей и коллег-медиков в прозе, стихах, прикольно и в открытках.
Поздравления с Днем медика в прозе
Поздравляем вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.
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С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.
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Поздравляю с днем медика! Ваша профессия спасает людям жизнь, поэтому желаю, чтобы судьба щедро наградила вас любящей семьей, верными друзьями, дружеским коллективом. Пусть забота, которую вы дарите людям, вернется к вам вдвойне. Пусть цели будут реализованы, в душе будет гармония и радость!
Поздравления с Днем медика прикольные
Поздравляю с праздником всех медиков. Желаю вам, чтобы ваш белый халат и запах лекарств отпугивал все болезни не только от вас, но и от всех ваших родных и близких. Будьте всегда здоровы, радуйтесь жизни, и пусть поводов для радости будет неиссякаемое множество. Дарите людям здоровье, и пускай доброта ваша возвращается к вам бурлящим потоком благодарности. Успехов во всем, благополучия в жизни и долгих, долгих лет профессиональной деятельности.
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Закатайте рукава, сегодня праздновать пора. Я поздравляю вас медики с праздником профессии. Отложите в сторону, стетоскоп и клизму, и стопочку примите не ради медицинских целей, а ради поднятия праздничного настроения. Желаю всем здоровья, чтобы никто вдруг не оказался пациентом собственных коллег. А еще желаю поменьше больных, побольше зарплаты и постоянного жизненного благополучия.
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Работникам шприца
Свои шлю поздравления,
Пусть всех больных скорейшее
Ждет выздоровление.
Желаю, чтоб все беды
И проблемы в жизни,
Легко были исправлены
Капельницей, клизмой.
Рентген, чтоб находил
За пазухою камень,
Могли любовь увидеть вы
На кардиограмме.
Желаю все болезни
В мире победить,
В День медика желаю
Здоровыми всем быть.
***
В день медика возьми мензурку,
В нее чего-нибудь налей
И выпей за себя скорее
Ты в праздник славных всех врачей.
Пускай работа не наскучит,
Здоров пусть будет пациент,
Пусть лечит добрая улыбка
Не хуже, чем медикамент.
Здоровья я тебе желаю,
Нести добро и свет дарить,
Халат свой белый с уважением
К профессии большой носить.
Поздравления с Днем медика коллегам
Дорогие коллеги! Поздравляю с нашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Желаю, чтобы у нас с вами всегда было куда расти и развиваться. Чтобы собственное здоровье было отличным. Работа приносила удовольствие, а личная жизнь — радость и душевный покой. Будьте лучшими в своей сфере!
***
Милые мои коллеги,
Я с днём медика вас поздравляю,
Пациентов вам послушных
И отзывчивых желаю!
Чтоб зарплаты нам на всё хватало,
Премии чтоб руководство нам давало.
Дома вам спокойствия, любви и понимания,
А ещё заботы, нежности и понимания!
***
Поздравляю вас, коллеги,
С нашим главным, славным днем.
С медициной все по жизни
Рука об руку идем.
Вам желаю всем здоровья,
Чтоб лечиться не пришлось,
Чтобы все, о чём мечталось,
Обязательно сбылось.
Поздравления с Днем медика в стихах
Люди в белых халатах... поклон вам,
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!
Труд ваш важен и очень всем нужен,
Ведь без вас человек никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!
Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье,
Счастья, радости, всяческих благ!
***
В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.
Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!
Поздравления с Днем медика короткие
В День медика от всего сердца хочу пожелать умело побеждать любые хвори, уверенно покорять просторы новых успехов, ощущая истинное счастье идти по жизни.
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2 смс - 98 символов:
С днем медика поздравляю,
И всех благ вам пожелаю,
Пускай печали и заботы,
Не омрачают вам работы.
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3 смс - 148 символов:
Поздравляю и в День медика хочу пожелать никогда не нарушать клятву Гиппократа, ни за что не отступать от принципов удачи, счастья и достатка жизни.
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2 смс - 130 символов:
За то, что людям дарите надежду,
Работе отдаетесь без остатка
Желаем жизни светлой, безмятежной,
И чтобы было все у вас в порядке!
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