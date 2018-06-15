Поздравления с Днем медика-2018 на словах и в картинках

15 июня 2018, 03:18

"Главред" собрал идеи, как поздравить друзей и коллег-медиков в прозе, стихах, прикольно и в открытках.

  • Поздравления с Днем медика-2018 на словах и в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем медика-2018 на словах и в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем медика-2018 на словах и в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем медика-2018 на словах и в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем медика-2018 на словах и в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем медика-2018 на словах и в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем медика-2018 на словах и в картинках Фото из открытых источников

Каждый год День медика в Украине отмечается в третье воскресенье июня. В 2018 году праздник выпал на 17 июня.

"Главред" собрал идеи, как поздравить друзей и коллег-медиков в прозе, стихах, прикольно и в открытках.

Поздравления с Днем медика в прозе

Поздравляем вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

***

С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.

***

Поздравляю с днем медика! Ваша профессия спасает людям жизнь, поэтому желаю, чтобы судьба щедро наградила вас любящей семьей, верными друзьями, дружеским коллективом. Пусть забота, которую вы дарите людям, вернется к вам вдвойне. Пусть цели будут реализованы, в душе будет гармония и радость!

Поздравления с Днем медика прикольные

Поздравляю с праздником всех медиков. Желаю вам, чтобы ваш белый халат и запах лекарств отпугивал все болезни не только от вас, но и от всех ваших родных и близких. Будьте всегда здоровы, радуйтесь жизни, и пусть поводов для радости будет неиссякаемое множество. Дарите людям здоровье, и пускай доброта ваша возвращается к вам бурлящим потоком благодарности. Успехов во всем, благополучия в жизни и долгих, долгих лет профессиональной деятельности.

***

Закатайте рукава, сегодня праздновать пора. Я поздравляю вас медики с праздником профессии. Отложите в сторону, стетоскоп и клизму, и стопочку примите не ради медицинских целей, а ради поднятия праздничного настроения. Желаю всем здоровья, чтобы никто вдруг не оказался пациентом собственных коллег. А еще желаю поменьше больных, побольше зарплаты и постоянного жизненного благополучия.

***

Работникам шприца

Свои шлю поздравления,

Пусть всех больных скорейшее

Ждет выздоровление.

Желаю, чтоб все беды

И проблемы в жизни,

Легко были исправлены

Капельницей, клизмой.

Рентген, чтоб находил

За пазухою камень,

Могли любовь увидеть вы

На кардиограмме.

Желаю все болезни

В мире победить,

В День медика желаю

Здоровыми всем быть.

***

В день медика возьми мензурку,

В нее чего-нибудь налей

И выпей за себя скорее

Ты в праздник славных всех врачей.

Пускай работа не наскучит,

Здоров пусть будет пациент,

Пусть лечит добрая улыбка

Не хуже, чем медикамент.

Здоровья я тебе желаю,

Нести добро и свет дарить,

Халат свой белый с уважением

К профессии большой носить.

Поздравления с Днем медика коллегам

Дорогие коллеги! Поздравляю с нашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Желаю, чтобы у нас с вами всегда было куда расти и развиваться. Чтобы собственное здоровье было отличным. Работа приносила удовольствие, а личная жизнь — радость и душевный покой. Будьте лучшими в своей сфере!

***

Милые мои коллеги,

Я с днём медика вас поздравляю,

Пациентов вам послушных

И отзывчивых желаю!

Чтоб зарплаты нам на всё хватало,

Премии чтоб руководство нам давало.

Дома вам спокойствия, любви и понимания,

А ещё заботы, нежности и понимания!

***

Поздравляю вас, коллеги,

С нашим главным, славным днем.

С медициной все по жизни

Рука об руку идем.

Вам желаю всем здоровья,

Чтоб лечиться не пришлось,

Чтобы все, о чём мечталось,

Обязательно сбылось.

Поздравления с Днем медика в стихах

Люди в белых халатах... поклон вам,

За бессонные ночи, труды.

За спасенные жизни когда-то,

За спасенные чьи-то мечты!

Труд ваш важен и очень всем нужен,

Ведь без вас человек никуда.

Пусть к вам блага земные прибудут,

Стороною обходит беда!

Медработники, ангелы Божьи,

Жизни многие в ваших руках.

Пусть Господь вам дарует здоровье,

Счастья, радости, всяческих благ!

***

В мире нет труда почетней,

Благородней и важней!

Жизнь спасает медработник,

Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,

Крепких нервов, много сил,

Счастья личного, удачи,

Веры, мужества, любви!

Поздравления с Днем медика короткие

В День медика от всего сердца хочу пожелать умело побеждать любые хвори, уверенно покорять просторы новых успехов, ощущая истинное счастье идти по жизни.

***

2 смс - 98 символов:

С днем медика поздравляю,

И всех благ вам пожелаю,

Пускай печали и заботы,

Не омрачают вам работы.

***

3 смс - 148 символов:

Поздравляю и в День медика хочу пожелать никогда не нарушать клятву Гиппократа, ни за что не отступать от принципов удачи, счастья и достатка жизни.

***

2 смс - 130 символов:

За то, что людям дарите надежду,

Работе отдаетесь без остатка

Желаем жизни светлой, безмятежной,

И чтобы было все у вас в порядке!

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