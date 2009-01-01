Резонансное ДТП в Харькове. Водитель Volkswagen выехал на запрещающий сигнал светофора — полиция

Дронов отметил, что во время ДТП был сосредоточен на пешеходном переходе.

Последствия ДТП в Харькове facebook.com/anton.gerashchenko

Второй подозреваемый в ДТП на Сумской , водитель Volkswagen Touareg, Геннадий Дронов выехал на запрещающий сигнал светофора.

Об этом заявил начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, сообщает "Сегодня".

Следствие считает, что Дронов начал движение и пересек перекресток на желтый сигнал, рассказал Бех.

"Следствие будет настаивать на мере пресечения — содержание под стражей без внесения залога", — отметил Бех.

В свою очередь, сам Дронов заявил о желании принять участие в следственном эксперименте, сообщает УНИАН.

Об этом сегодня, 7 ноября, Дронов сказал журналистам во время брифинга.

"Я бы обязательно хотел, чтобы с моим участием это все провели, единственное, что надо прийти в себя", — сказал он.

Дронов отметил, что сейчас продолжает лечение в медицинском стационаре. По его словам, он получил травмы головы и шеи, а также сотрясение мозга.

Водитель отметил, что не признает себя виновным в совершении смертельного ДТП.

"Да, вчера мне предъявили подозрение. Я, конечно, не согласен со всем этим, когда все говорят, что я ехал на "зеленый", свидетели есть, что я ехал на "зеленый" свет. Как можно теперь вообще думать о справедливости этого дела? Мне еще не совсем легко говорить. Травма головы дала о себе знать немного. Однако я уже лучше себя чувствую. Надеюсь, что благодаря врачам я все-таки выйду из этого тупика и смогу с вами более конкретно пообщаться. Мне ставят в вину, что якобы я ехал на "желтый" свет. Хотя уже у всех вас есть видео, видно, что я до перекрестка, когда загорелся зеленый свет, до пересечения с Сумской, я был за полтора минимум метра от перекрестка", — сказал он.

Дронов отметил, что был сосредоточен на пешеходном переходе и "не мог ожидать, что кто-то мог на этой скорости нестись на запрещающий сигнал светофора".

По словам подозреваемого, никто из родных подозреваемой Елены Зайцевой не пытался контактировать с ним.

"Нет, никто со мной пока не связывался из Зайцевых. Никаких контактов не было. — сказал Дронов. — Единственное, что, когда лежал в неотложке, постоянно, от двух до четырех человек, постоянно дежурили непонятно какие люди на этаже. Если я выходил куда-то, даже подышать воздухом или встретиться с адвокатом, то обязательно они за мной выходили и отзванивались. Я не знаю, что это за люди были. Они были в штатском, это была не полиция. По крайней мере, они не представлялись как полиция".

Напомним, 18 октября в центре Харькова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — были травмированы и доставлены в больницу, потом один из них умер.

За рулем Lexus находилась Алена Зайцева, ее задержали правоохранители. Было начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал ей меру пресечения. Позже начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех говорил, что правоохранители могут изменить статус водителя Volkswagen, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП.