СБУ задержала чиновницу ЛНР, которая пыталась оформить украинскую пенсию

Женщина уволилась со службы у боевиков ЛНР, оформила пенсию от псведореспублики и попыталась также оформить украинскую пенсию.

Боевики ЛНР, иллюстрация hvylya.net Служба безопасности Украины на пункте пропуска Меловое Луганской области задержала псевдопереселенку, которая пыталась попасть на мирные территории, контролируемые Украиной, для оформления пенсии.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, "как установили оперативники спецслужбы, женщина, что постоянно проживает в Луганске, после начала боевых действий в 2014 году устроилась старшим помощником начальника пенсионного отдела одного из бандформирований террористической организации ЛНР".

В 2016 году она уволилась со службы, оформила пенсию от псведореспублики и попыталась также оформить украинскую пенсию, имея целью вернуться на временно оккупированные территории.

Во время общения с сотрудниками СБУ женщина отрицала оккупацию Луганской области боевиками т.н. ЛНР, и подчеркивала, что она является гражданкой Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, СБУ показала новые доказательства присутствия российских войск на Донбассе.

Видео: ssu.gov.ua