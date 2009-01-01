СБУ задержала чиновницу ЛНР, которая пыталась оформить украинскую пенсию

Женщина уволилась со службы у боевиков ЛНР, оформила пенсию от псведореспублики и попыталась также оформить украинскую пенсию.
Служба безопасности Украины на пункте пропуска Меловое Луганской области задержала псевдопереселенку, которая пыталась попасть на мирные территории, контролируемые Украиной, для оформления пенсии.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, "как установили оперативники спецслужбы, женщина, что постоянно проживает в Луганске, после начала боевых действий в 2014 году устроилась старшим помощником начальника пенсионного отдела одного из бандформирований террористической организации ЛНР".
В 2016 году она уволилась со службы, оформила пенсию от псведореспублики и попыталась также оформить украинскую пенсию, имея целью вернуться на временно оккупированные территории.
Во время общения с сотрудниками СБУ женщина отрицала оккупацию Луганской области боевиками т.н. ЛНР, и подчеркивала, что она является гражданкой Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, СБУ показала новые доказательства присутствия российских войск на Донбассе.
Видео: ssu.gov.ua