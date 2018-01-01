"Сильный хлопок и крики". В Одессе у пляжа авто без водителя сбило трех женщин

Авария произошла на выходных, пострадавшие обратились за медпомощью.

В Одессе машина без водителя сбила трех женщин фото: sai.gov.ua

В Одессе поздно вечером возле пляжа "Ланжерон" произошла необычная авария — автомобиль без водителя скатился со склона и сбил трех женщин.

Авария произошла в субботу, 9 июня, поздно вечером, сообщили УНИАН в патрульной полиции областного центра.

Агентство уточнило, что пострадавшие обратились за медицинской помощью.

По словам очевидцев, авто наехало на пешеходов около 22:05. "… с горы скатилась припаркованная машина, не поставленная на ручной тормоз — прямо на идущих людей", — сказал одессит Святослав Лаврусенко.

"Услышали сильный хлопок и крики, три женщины оказались под колесами "Короллы". Она еще и не остановилась, а тащила их по асфальту. Мы с другом были в метрах пяти, сразу побежали останавливать машину. Остановили, подбежали еще люди и начали помогать поднимать, чтобы вытащить женщин", — отметил собеседник.

Очевидец добавил, что после ДТП одна девушка находилась в очень тяжелом состоянии. "Скорая ехала минут 20-30. Хозяин машины не нашелся", — подчеркнул он.

Напомним, вечером 15 мая в Киеве на проспекте Юрия Гагарина иномарка снесла дорожный знак и оградительные столбики, после чего вылетела на зеленую зону. Водитель авто утверждал, что виновником аварии является его кот.

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