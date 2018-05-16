"Виновен кот". В Киеве случилось курьезное ДТП, фото и видео с места происшествия

Во вторник вечером, 15 мая, в Киеве на проспекте Юрия Гагарина иномарка снесла дорожный знак и оградительные столбики, после чего вылетела на зеленую зону.

Водитель автомобиля утверждал, что виновником аварии является его кот, которого держала на руках пассажирка, пишет "Эспрессо".

"Во время движения кот вылез на руль, и водитель отвлекся. К счастью, никто не пострадал", — отметило издание.

Ранее в Киеве на Борщаговке девушка на легковом авто не справилась с управлением, протаранила две припаркованные машины, забор и влетела на территорию школы. После ДТП злоумышленница закрылась в машине, не шла на контакт.