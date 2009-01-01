Учительница из Полтавы может получить "Нобеля" для педагогов

Если женщина победит, то получит 100 000 гривен.

УНИАН

Учительница из Полтавы вышла в финал престижного конкурса и может получить "Нобеля" для учителей.

Об этом пишет Сегодня.

Так педагоги называют международный учительский конкурс, который основал арабский миллиардер.

Украинцы же в этом году впервые участвуют в соревновании. Если женщина победит, то получит 100 000 гривен и возможность улететь в Эмираты. Результаты объявят уже 5 октября.

Напомним, прием заявок на премию Global Teacher Prize Ukraine, украинский этап всемирно известной премии с призовым фондом 1 миллион долларов, стартовал в апреле 2017 года. Номинировать своего учителя призывали всех украинцев.

Во всем мире Global Teacher Prize знают как "Нобелевскую премию" для учителей. Основал ее арабский миллиардер Санни Варки в 2014 году. Награда вручается за выдающийся вклад в профессию учителя и составляет 1 000 000 долларов.

Напомним, режиссера Сенцова наградили престижной американской премией.