Угроза от воды и "большие чувства". Астролог спрогнозировал, каким будет февраль

В период "кровавой Луны" может начаться эскалация военных действий, отметил Росс.

Для большинства людей февраль должен быть довольно спокойным, отметил Влад Росс Главред

Февраль будет отмечен двумя затмениями — лунным в ночь на 1 число, которое превратилось в "кровавую Луну", и частным солнечным — 15 числа, аура первого будет ощутима вплоть до 6 февраля.

"Кровавая Луна" включит негативную ситуацию на две недели — как раз до конца года Огненного Петуха по китайскому календарю (Новый год — Желтой Собаки — по восточному календарю начнется в ночь с 15 на 16 февраля), рассказал астролог Влад Росс "Главреду".

По его словам, в период "кровавой Луны" всегда существует опасность ухудшения взаимоотношений, обострения конфликтных ситуаций, в том числе может начаться эскалация военных действий, возрастает угроза терактов.

Собеседник добавил, что для большинства месяц должен быть довольно спокойным, однако возможны и сложные — аварийные — ситуации. В частности, "такая угроза велика в период с 1 по 6 февраля, когда еще будет сохраняться аура затмения, а также с 11 по 16 февраля, когда у Марса будет жесткий аспект к Урану, а Марс, как известно — это планета катастроф".

"Также меня интригует стихия Воды, потому что она сулит опасность всякого рода наводнений и цунами в этот период, особенно с 11 по 16 февраля. И эта опасность актуальна для всего мира", — заявил он.

Росс добавил, что 20-28 февраля, когда Венера соединится с Нептуном, станет периодом любви и романтики. "Потому в это время романтические встречи будут удачными и можно будет встретить свою любовь. В это время символ любви — планета Венера — торжествует. И высшая любовь случается, когда Нептун и Венера сходятся вместе. Потому в это время обычно рождаются большие чувства", — объяснил эксперт.

"Меркурий будет соединяться с Нептуном с 20 по 28 февраля, и это время будет неблагоприятным для важных покупок, так как в этот период велика вероятность обманов, сомнительных и неудачных покупок и сложных ситуаций, связанных с этим… период с 9 по 18 февраля не очень благоприятен для коммерческих сделок", — добавил астролог.

Ранее СМИ писали, что год Желтой Собаки пройдет под эгидой справедливости, дружелюбия и взаимопомощи. Ознакомиться с китайским гороскопом на 2018-й для всех знаков можно здесь.