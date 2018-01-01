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В Харькове семья едва не съела курицу-мутанта: видео

Сегодня, 01:14

Свежее мясо к ужину харьковчане приобрели в одном из местных супермаркетов.

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У курицы из супермаркета оказалось четыре лапы Скриншот из видео
В одном из супермаркетов Харькова жители города купили курицу и, развернув дома упаковку, увидели четырехлапого мутанта.

Как говорится в сюжете ТСН, готовить ужин из такой курицы харьковчане не рискнули и вернули ее в магазин.

По мнению специалистов, мутация курицы является лишь внешним признаком и каких-либо вредных веществ в мясо это не привнесло. Такая мутация не является уникальной, ее могло вызвать даже питание родителей четырехлапой птицы или близкородственное спаривание особей.

Эксперты убеждены, что мясо такой курицы можно было употреблять в пищу.

Напомним, в Англии фермер Стив Буз из Аппер-Броутона потерял дар речи, когда у его овцы появился на свет гигантский ягненок.

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Теги:  
Харьков, курица, мутант, четыре лапы
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