В Харькове семья едва не съела курицу-мутанта: видео

В одном из супермаркетов Харькова жители города купили курицу и, развернув дома упаковку, увидели четырехлапого мутанта.

Как говорится в сюжете ТСН, готовить ужин из такой курицы харьковчане не рискнули и вернули ее в магазин.

По мнению специалистов, мутация курицы является лишь внешним признаком и каких-либо вредных веществ в мясо это не привнесло. Такая мутация не является уникальной, ее могло вызвать даже питание родителей четырехлапой птицы или близкородственное спаривание особей.

Эксперты убеждены, что мясо такой курицы можно было употреблять в пищу.

Напомним, в Англии фермер Стив Буз из Аппер-Броутона потерял дар речи, когда у его овцы появился на свет гигантский ягненок.