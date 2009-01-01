В ЛДНР торгуют людьми и процветает рабство — МИД Украины

Эксперты уверяют, что в ДНР и ЛНР существуют риски торговли детьми.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время дебатов Совета Безопасности ООН, сообщает пресс-служба МИД.

"Мы также видим многочисленные случаи торговли людьми и принудительного труда — и даже рабства — в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся вне контроля украинского правительства", — сказал он.

Кислица также подчеркнул, что 400 км государственной границы с Россией находятся вне контроля Украины и используются для поставки оружия, боеприпасов и боевиков в зону конфликта, при этом, по его словам, "жертвы и преступники торговли людьми" также перемещаются через этот неконтролируемый участок границы.

Дипломат отметил, что "Россия — единственное государство-член Совета Европы, которое не ратифицировало конвенцию Совета о мерах по противодействию торговле людьми".

В свою очередь бывший Уполномоченный президента по правам детей Юрий Павленко уверен, что в ДНР и ЛНР существуют риски торговли детьми, пишет Сегодня.

"Если ребенок родился в псевдо-республике, он может ехать на подконтрольную территорию почти без документов. Никакой обязанности участия органов власти в регистрации таких детей Кабинет министров не предусмотрел. Таким образом, создаются высокие риски для торговли детьми или факта рождения украденных там детей", — уверен эксперт.

Кроме того, попасть неподконтрольную территорию без разрешения второго родителя можно, а назад — нет. Такие дети часто живут в больницах, ожидая, пока будет получено разрешение от второго родителя. Кроме того, если подросток приехал на подконтрольную территорию для того, чтобы получить украинский паспорт, назад в ДНР или ЛНР он может попасть только через четыре дня — за это время на новый документ оформят пропуск.

Павленко уверен: КПВВ должны тесно сотрудничать со службой по делам детей, а недалеко от пунктов нужно оборудовать центры, в которых дети смогут получить социальную помощь.

Напомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украину из-за торговли людьми могут перевести в "красную зону".