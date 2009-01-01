В России у Сенцова начались проблемы со здоровьем — адвокат

Возможно, скоро украинцу назначат лечение, отметил Динзе.

Олег Сенцов Reuters

В Российской Федерации у незаконно осужденного украинского режиссераначались проблемы с сердцем, обострился ревматизм.

Об этом в комментарии рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, пишет hromadske.ua.

В то же время он уточнил, что сейчас наш соотечественник находится в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе, его там не притесняют, не применяют пытки.

"За два с половиной месяца у него обострился ревматизм. Он там в холоде находился, холодные камеры, холодные автозаки, поезд, в котором он ехал (во время этапирования — Ред.), без отопления. Ему выписали мазь согревающую. Еще у него начались проблемы с сердцем", — отметил юрист.

По его словам, врач запросил детские медкарточки украинца. "Я думаю, что в ближайшее время мы эти карточки найдем, направим в колонию, и Олегу будет назначено лечение", — добавил Динзе.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил украинцев Олега Сенцова и гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

МИД Украины обращался к российской стороне с просьбой передать на Родину украинских полизаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко, они заполнили и подписали документы на экстрадицию в страну.