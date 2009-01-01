"Выровняли линию фронта". Силы АТО еще на 1,5 километра стали ближе к Бахмутке

Продвижению вперед предшествовали месяцы кропотливой работы разведывательных подразделений.

Силы АТО на 1,5 километра стали ближе к Бахмутке Фейсбук 93 ОМБР

На Луганском направлении подразделения 93-й ОМБр продвинулись в серую зону на 1,5 километра ближе к Бахмутской трассе

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба 93-й ОМБр.

"Бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения АТО, улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние около 1,5 в так называемую серую зону ближе к Бахмутской трассе, где были оборудованы новые позиции. Линию фронта удалось немного выровнять, а занятие ключевых высот позволило лучше контролировать противника и иметь выгодные условия для обороны", — сказано в сообщении.

В пресс-службе 93-й ОМБр отметили, что продвижению вперед предшествовали месяцы кропотливой работы разведывательных подразделений, которые изучали местность и поведение противника, особенности минирования врагом данной территории, маршруты движения диверсионно-разведывательных групп террористов.

"После проведения подготовительных мероприятий и разминирования (а террористы установили в хаотичном порядке множество мин и взрывных устройств, в том числе и запрещенных международными конвенциями), механизированные подразделения бригады вышли вперед, в отдельных случаях сократив расстояние до позиций врага до 200 метров, и закрепились. Создана система хорошо вкрапленных и обустроенных опорных и наблюдательных пунктов.

Территория, освобожденная и взятая под контроль военнослужащими 93-й ОМБр, согласно Минским соглашениям должна была быть передана Украине, что и было сделано украинскими воинами в ходе тщательно подготовленной, хорошо спланированной и реализованной операции.

Потери среди личного состава соединения отсутствуют, несмотря на то, что новые боевые позиции бригады постоянно находились и находятся под огнем артиллерии (в отдельных случаях — пропутинские силы даже использовали 203-мм самоходные гаубицы 2С7 "Пион"), минометов калибром 120- и 82 мм, гранатометов различных типов и систем, стрелкового оружия", — добавили в пресс-службе 93-1 ОМБр.

Напомним, ранее сообщалось, что на Бахмутке боевики потеряли убитыми и ранеными более 20 человек.

Фото: Фейсбук 93-й ОМБр.