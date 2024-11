Харрис VS Трамп: чем завершится битва за Белый дом и чего ждать Украине

Команды Харрис и Трампа не собираются сдаваться в случае поражения своих кандидатов.

Судьба президентских выборов в США решится в колеблющихся штатах / Главред

Президентская гонка в США вышла на финишную прямую. Весь мир в ожидании дня голосования, которое определит не только политику Вашингтона на ближайшие годы, но и правила игры на геополитической шахматной доске. Выборы будут судьбоносными, поскольку новому хозяину Белого дома придется решать накопившиеся проблемы внутри Америки и множество метаморфозов на международной политической арене. На кону – роль Соединенных Штатов как мирового жандарма и глобального лидера. Другие крупные державы бросили им серьезный вызов.

Для Украины американские выборы, безусловно, являются одним из центральных событий. Штаты – ключевой союзник Киева, и от позиции Вашингтона зависит развязка войны с агрессором Россией.

Политика будущей администрации США фактически определит судьбу российско-украинской войны и покажет, вернутся ли Штаты на мировой олимп, либо же откажутся от своих лидерских позиций в Европе и во всем мире.

Что происходит в Соединенных Штатах накануне выборов, какие шансы на президентство Харрис и Трампа, где решится судьба Америки в ближайшие годы и чего ждать Украине – разбирался Главред.

"Мусорный скандал"

Не секрет, что скандалы – частый атрибут любых выборов. Порой политики, как тот же Трамп, провоцируют их сами для усиления остроты кампании. Но каждый раз конкуренты потирают руки, чтобы использовать любой резонанс против своего оппонента. На этот раз оскандалились обе команды.

Сначала отличились у Трампа. На митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке прозвучали резкие оскорбления в адрес Камалы Харрис, а "комик" Тони Хинчклифф оскорбил мигрантов и назвал Пуэрто-Рико – Карибскую территорию США – "островом плавающего мусора". Заявления раскритиковали как в Демократической, так и Республиканской партии. После волны критики в команде Трампа заявили, что выступление Хинчклиффа не имеет ничего общего с позицией кандидата в президенты.

На скандальную "шутку" ответил Байден, который во время видеозвонка с латиноамериканцами якобы заявил, что "Единственный плавающий мусор, который я вижу там (на том самом митинге в Нью-Йорке, - ред.) – его (Трампа, - ред.) поклонники".

У Трампа тут же воспользовались тем, что волна критики перебросилась на команду Харрис, и попытались на этом сыграть. Уже в Висконсине, который является одним из колеблющихся штатов, Трамп надел оранжевый жилет работников коммунальной службы и покатался на мусоровозе.

Скандал между демократами и республиканцами вынудил Белый дом поправить в стенограмме слова Байдена / Скриншот YouTube

Впрочем, как заявили в Белом доме, выяснилось, что Байден имел ввиду "мусор его поклонников", а его слова были неправильно истолкованы. В администрации США отредактировали стенограмму слов президента.

Президентская администрация говорит об оговорке и осуждении конкретно высказываний Хинчклиффа. Однако республиканцы не поверили и обвинили демократов в попытке расколоть страну.

Харрис против Трампа: кто победит?

Президентская кампания 2024 года – беспрецедентная, кто одержит победу – не знает никто, сказал Главреду бывший посол Украины в США Олег Шамшур. По его словам, на социологию здесь ориентироваться не стоит.

"Кандидаты идут ноздря в ноздрю, а разница, которую показывают опросы, действительно в пределах статистической погрешности. Различные исследования демонстрируют разные результаты, но от этого ничего не меняется", - сказал дипломат.

Что говорит социология

К примеру, свежий опрос телеканала NBC показал, что у Харрис и Трампа по 49% голосов зарегистрированных избирателей.

Американские журналисты считают, что для республиканцев станет выгодным сценарий, если на выборы придет много мужчин, белых избирателей и тех избирателей, у которых нет высшего образования. Тогда Трамп опередит Харрис на 2% - 50% против 48%.

Однако если немного увеличится явка женщин, белых избирателей и избирателей других национальностей, уже Харрис опередит Трампа на 3% - 50% против 47%.

Выборы президента США состоятся уже 5 ноября / Инфографика: Главред

Сложно сказать, у кого больше шансов на победу, отметил и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Публикация подобных результатов опросов – игра на голосах избирателей.

"Трудно сказать, у кого больше шансов на победу. Очень много различных сообщений. Ориентировочно 2-4% американцев еще не определились со своим выбором. Надо дождаться голосования. Уже начались манипуляции с социологией: в The Washington Post, The New York Times, Financial Times и других изданиях появляется очень много результатов опросов. Демонстрируется, что один кандидат немного побеждает, а второй немного проигрывает. Или у них равные шансы. Все это делается сознательно, чтобы играть на голосах", - объяснил аналитик.

Что интересно, досрочно на выборах президента проголосовало уже более 77,6 миллионов избирателей. Опросы показывают, что лидирует Харрис с отрывом от Трампа на 8%.

Чего ожидать Украине от Харрис или Трампа

Харрис с высокой долей вероятности станет наследницей политики Байдена, причем она унаследует как положительные, так и негативные элементы курса нынешней администрации, полагает Олег Шамшур.

"С одной стороны, без военной поддержки от США мы не смогли бы бороться против российской агрессии, но с другой есть много недостатков: отсутствие стратегической определенности относительно военного поражения России, опоздание с военной помощью и определенные запреты. Поэтому курс Байдена все больше подвергается критике", - говорит дипломат.

При этом он акцентировал внимание на том, что у Харрис не такого, как у Байдена, опыта внешней политики, и она навряд ли осознает, насколько ставки высоки.

Социология – не показатель, шансы Харрис и Трампа по-прежнему равны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

"Думаю, она будет больше уделять внимание вопросам именно внутренней политики", - предположил Шамшур.

Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

При Трампе Украине грозит заморозка войны?

Президентство Трампа и вовсе вызывает опасения. Как полагает бывший посол в Соединенных Штатах, его команда может пойти на продвижение сценария заморозки войны, при котором контроль над оккупированными территориями останется за Россией.

"В его окружении считают, что Украина не может победить в войне, а сам Трамп обтекаемо об этом говорит. Излагает мысли Трампа и его кандидат в вице-президенты Вэнс. Если мы посмотрим на этот план, то увидим там прекращение огня на линии разграничения и фактическое признание того, что Россия оставит себе территории, которые захватила. Напрямую об этом не говорят, но такая логика прослеживается. План включает и непринятие Украины в НАТО. Все это нас совершенно не устраивает. Поэтому возможное избрание Трампа создаст для нас очень серьезные риски и тревожную ситуацию. Если победит Харрис, нам будет нелегко, но, по крайней мере, мы сможем рассчитывать на продолжение политики поддержки Украины. А вот в случае победы Трампа нас ждут вызовы", - убежден Шамшур.

Точку зрения относительно того, что президентство Трампа станет вызовом для Украины, разделяет и Валерий Клочок. Как полагает эксперт, с проблемами столкнется вся Европа, поскольку Трамп грозится развязать с ней торговую войну.

Проблема Харрис в том, что у нее нет дипломатического опыта – Шамшур / ua.depositphotos.com

"Выборы в США - вызов всей Европе, правление Трампа было очевидной проблемой еще во время его каденции в 2016-2020 годах. Тогда страны ЕС были очень обеспокоены тем, что Трамп требовал от них больше платить за свою безопасность. И это не миф, тогда были большие баталии. Были беспокойства и в странах Большой семерки… Европа для него на втором плане. Заявление Трампа о планах по внедрению пошлины на товары из ЕС в 200% - это конкретное намерение, которое он должен реализовать. Возможно, речь будет идти не о 200, а 50-100% пошлине, но это станет началом торговых войн с европейскими странами", - отметил аналитик и добавил, что Трамп не видит себе равных политиков в Европе. Для него "тяжеловесы" – Си Цзиньпин и Путин.

Разорвет ли Трамп сотрудничество РФ и Китая

Союз Китая и России – серьезная опасность для США, сказал Трамп в интервью близкому к его команде одиозному журналисту Такеру Карлсону. Трамп обвинил Байдена в том, что Китай, Россия, Иран и КНДР объединились в одну группу и объявил о своем намерении в случае победы на выборах ослабить сотрудничество Москвы и Пекина.

"Мы объединили их через нефть. Байден объединил их - это стыд и глупость. Мне придется разъединить их, и мне кажется, это удастся. Россия и Китай - естественные враги. Потому что у России много земли, и Китаю она нужна. Китаю не хватает земли для населения. Они естественные враги и мы позволили им объединиться. Это очень опасно", - сказал кандидат-республиканец.

Трамп может устроить заморозку в Украине и торговую войну с Европой, убеждены эксперты / ua.depositphotos.com

Политолог Валерий Клочок скептически относится к возможным планам Штатов реализовать такую задачу.

"Разъединить Китай и Россию можно только в случае усиления сотрудничества с Пекином. Это заявление не соответствует намерениям Трампа, потому что он обещает ввести дополнительные пошлины на китайские товары. Более того, в таком случае Трампу придется полностью позволить России торговать с Европой", - считает эксперт.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Где решится судьба выборов в Штатах

В Соединенных Штатах особенная система голосования, которая состоит из двух этапов: на первом граждане голосуют за выборщиков в штате, а уже выборщики голосуют за президента страны.

Для победы на выборах кандидату нужно получить голоса 270 выборщиков из 538. Количество выборщиков зависит от численности населения. Есть штаты, которые от выборов к выборам меняют свои политические предпочтения. Их называют swing states – колеблющиеся штаты.

Какие штаты стали колеблющимися на выборах 2024 года в США

Висконсин

Пенсильвания

Мичиган

Джорджия

Невада

Северная Каролина

Аризона

Несмотря на опросы, рейтинги Харрис и Трампа в этих штатах практически равны, ведь разрыв меньше статистической погрешности. Именно этим штатам кандидаты уделяют больше всего внимания. Неслучайно Трамп использовал "мусорный скандал" именно в Висконсине.

К примеру, опрос The New York Times и Сиенского колледжа показал небольшое преимущество Харрис над Трампом в Неваде, а также Северной Каролине и Висконсине. Трамп немного опережает Харрис в Аризоне. А вот в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании результаты кандидатов в пределах погрешности.

В колеблющихся штатах разрыв между Харрис и Трампом в рамках статистической погрешности / NYT

Самый важный штат – Пенсильвания: там можно взять 19 голосов выборщиков. Мичиган и Джорджия дают по 16 голосов. На один меньше Северная Каролина – 15. В Аризоне можно получить 11 голосов. В Висконсине – 10.

Чем закончатся выборы президента США

Если Трамп проиграет, поражения он не признает – его команда будет оспаривать результаты, предположил дипломат Олег Шамшур. Однако до событий по аналогии со штурмом Капитолия вряд ли дойдет.

"Это трудно предсказать. Думаю, штурма Капитолия не будет. Но то, что сам Трамп и определенная часть его сторонников не согласятся с поражением, фактически очевидно", - прогнозирует экс-посол в США.

По мнению Валерия Клочка, трудно прогнозировать, какой будет ситуация, к примеру, через два дня после выборов. Трамп в 2021 году во время штурма Капитолия создал прецедент и нарушил правила игры.

"Теперь как республиканцы, так и демократы готовятся отстаивать свои голоса", - подчеркнул эксперт.

