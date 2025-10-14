Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Эксклюзивы

"Это препятствия": группа Anothers о беглых артистах, развитии рока и вызовах

Элина Чигис
14 октября 2025, 13:10
30
Группа Anothers активно развивает свое творчество и поражает креативностью.
Группа Anothers - новое интервью
Группа Anothers - новое интервью / коллаж: Главред

Украинская группа Anothers - это группа, которая не просто творит музыку, а становится голосом личных преобразований и внутренних сражений. Название группы - Anothers - говорит само за себя: "другие". Это те, кто не боится быть вне шаблона, кто стремится не просто сохранить себя, а стать открытым к изменениям.

В интервью Главреду фронтмен группы Юрий Амелин рассказал, как создаются песни и о чем новая песня "Віражі".

Кто в вашей группе генерирует новые идеи для создания песен и бывают ли конфликты между участниками?

видео дня

Сердцем идей являюсь я. Начиная с первых аккордов, и заканчивая текстом песни. Поэтому никаких конфликтов, потому что источник всех запусков идет от меня. И это упрощает движение группы и позволяет без лишних преград действовать.

С кем из украинских знаменитостей вы сотрудничаете и общаетесь? Кого считаете кумиром и примером для подражания в творчестве?

Раньше немного поддерживали связь с Евгением Галичем, лидером группы Оторвальд, и Дмитрием Жолудем - гитаристом группы Антитела. Очень крутые личности и профи своего дела. Сейчас каждый в своей карусели жизни. Относительно кумира меня всегда вдохновлял Дитер Болен из Modern Talking. В нем сочетается то, что я ценю в артистах: талант, уверенность и способность создавать мир вокруг своей музыки. Он не просто писал хиты - он строил атмосферу, в которой хочется жить. Его энергия, дисциплина и продюсерский ум показали, что настоящий артист - это не только голос, но и видение. В нем я вижу пример человека, который сам формирует свой успех, не оглядываясь на чужие правила.

Юрий Амелин
Юрий Амелин / фото: пресс-служба Anothers

Некоторые украинские певцы решили строить карьеру за рубежом, есть ли у вас такие же планы?

Сейчас мои планы - это развитие группы именно в Украине. А стримы, технологии позволяют себя популяризировать в любой точке мира. Поэтому работаем и не останавливаемся.

Кто из украинских знаменитостей-беглецов больше всего разочаровал своими поступками во время полномасштабной войны?

Откровенно говоря никто, я думаю, что каждый проживает свою жизнь, как считает нужным. Не мне точно кого-то судить.

Многие украинские певцы перевели свои русскоязычные хиты на украинский, стоит ли это делать?

Если это делают, то для кого-то в этом есть какие-то определенные цели и цель. Я считаю, что давать второй шанс своим хитам - это имеет место быть.

Как удается участникам группы совмещать личную жизнь и творческую карьеру?

Все умные люди, и принимают правила взрослой жизни. Большинство относятся к музыке, как к работе. Для меня музыка - это жизнь. Я точно знаю, что готов отдавать полностью себя и все свое свободное время. Именно с такими ценностями людей я и собираю вокруг себя.

Юрий Амелин
Юрий Амелин / фото: пресс-служба Anothers

Виражи в жизни. О чем это для тебя? Что заложено в вашу новую песню?

Виражи - это о препятствиях, которые случаются на жизненном пути. В песню заложена история жизни с неожиданными поворотами и сложностями для главного героя или героини, в зависимости от того, до кого доносятся слова. Месседж нашей кампании - держи руль своей жизни. Всегда что-то происходит, но только наше отношение к этому может изменить движение этих событий.

Почему именно дрифт, как пришла идея сочетания рок-музыки и автоспорта?

Я считаю, что рок-музыка и авто-мото движ - это одно целое. Идея сочетания и сотрудничества возникла во время моего знакомства с дрифт-движением и Богданом Дукой, владельцем Автонова-Д. Мы выпустили уже первую серию нашего сериалити за кадром. Там мои эмоции от первой поездки рядом с профессиональным дрифт-пилотом. А дальше все как в тумане. Закрутили виражи. Кстати, за рулем была женщина и это прямо вау! Она стала одной из героинь клипа.

В клипе "Віражі" есть опасные кадры, как к ним готовились, был ли страх?

В видео к песне есть моменты, от которых было немного страшновато при съемках, но это все не более, чем секундная слабость. Нас сопровождал профессионал - Сергей Дышкант, один из соучредителей дрифт-движения в Украине и входящий в пятерку лучших нашей страны. Есть кадры, где я иду по треку между дрифтующих машин - это очень страшно было. Но несколько репетиций и я готов уже к новым вызовам. А за рулем были настоящие профи, поэтому я наоборот за два дня съемок завелся от адреналина.

Смотрите клип "Віражі":

О группе: Anothers

Anothers - украинская рок-группа, стилистика которой включает элементы soft metal и мелодичного рока. Основана в 2018 году в Киеве. Инициатор и основатель - Юрий Амелин.

Трек "Ренесанс" - одна из последних песен группы, посвященная внутренним трансформациям, преодолению трудностей и новым началам.
В песне "Віражі" группа сотрудничала с профессиональными пилотами, в клипе использованы реальные трюки, и фронтмен лично участвовал в съемках.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы были бы слабые": Рютте удивил причиной, почему НАТО не сбивает самолеты РФ

"Мы были бы слабые": Рютте удивил причиной, почему НАТО не сбивает самолеты РФ

13:31Мир
"Прилет" по нефтебазе и пожар: дроны РФ атаковали Сумщину и Черниговщину

"Прилет" по нефтебазе и пожар: дроны РФ атаковали Сумщину и Черниговщину

12:00Война
ВСУ продвинулись в двух областях, у РФ успех в трех направлениях – ISW

ВСУ продвинулись в двух областях, у РФ успех в трех направлениях – ISW

10:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

Грибы возле дома – удача или угроза: правда, которую мало кто знает

Грибы возле дома – удача или угроза: правда, которую мало кто знает

Последние новости

13:40

Трамп сделал стратегический шаг и начал давить на Мерца - Kyiv Post

13:31

"Мы были бы слабые": Рютте удивил причиной, почему НАТО не сбивает самолеты РФ

13:23

"Ты всегда в моем сердце": Алла Пугачева рассказала о трагедии

13:10

"Это препятствия": группа Anothers о беглых артистах, развитии рока и вызовахЭксклюзив

12:47

Украинцев предупредили о штрафах за слухи: кого может наказать суд

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:31

На сколько подскочит курс доллара до конца года: неутешительный прогноз

12:30

С Международным днем сельских женщин - красивые картинки и теплые поздравления

12:06

Во сколько бортпроводники уходят на пенсию: стюардесса удивила ответомВидео

12:00

"Прилет" по нефтебазе и пожар: дроны РФ атаковали Сумщину и ЧерниговщинуФото

Реклама
11:52

Передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk: раскрыто главное условие

11:41

Важное правило: водителям сказали, когда не стоит менять шины

11:26

Те самые котлеты из детства: удивительно простой рецептВидео

11:01

Трамп и Макрон устроили "битву рукопожатий" и обменялись колкостями на публикеВидео

10:53

ВСУ продвинулись в двух областях, у РФ успех в трех направлениях – ISW

10:30

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

10:18

Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смыслФото

10:07

Правильные варианты знают единицы: как на украинском называется "леска"Видео

09:59

Неузнаваемая Лилия Ребрик сменила имидж: "Оставляем так"

09:57

Калининград и Севастополь уничтожат: генерал из США об ответе НАТО на агрессию РФ

09:52

"Его уважает Путин": Трамп назвал политика, который может помочь закончить войну

Реклама
09:45

"Это очень трудно": Джанабаева призналась, что происходит у ее браке с Меладзе

09:18

Россия может начать войну против НАТО раньше: в ISW раскрыли план Кремля

09:14

"Стало стыдно": Мохаммад Захур публично признался в изменах в браке

09:00

Лучше дружить: четыре знака зодиака, которые могут стать вашими худшими врагами

08:48

РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 октября (обновляется)

08:31

Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую областьФото

08:29

Карта Deep State онлайн за 14 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Украинский импичмент Трампа: как Киеву не попасть под горячую рукумнение

07:18

Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Белом доме: о чем будут говорить

06:38

Армия РФ сбросила КАБ на больницу в Харькове: что известноФото

06:10

Трамп открыто выразил разочарование Путиныммнение

06:00

"Подали иск": путинист Филипп Киркоров лишился наследства

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 22 секунды найти букву M

05:03

"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

04:30

Прорыв в диагностике деменции: ученые раскрыли революционный метод

03:52

Гороскоп на завтра 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

02:30

Головоломка вызывает иррациональную ярость: сколько кубиков в трейлере ​

01:53

"Она надо мной издевается": Павел Зибров пожаловался на жену

Реклама
01:48

Враг наращивает силы для прорыва: эксперт предупредил об угрозе для одного из городов

01:30

"Ненавидела слышать это": жена Брюса Уиллиса раскрыла детали о жизни актера с деменцией

00:15

Свитолина номинирована на престижную премию: известна сумма для победителя

13 октября, понедельник
23:44

"Зависим от Камалии": Захур сделал громкое признание о (не)расставании с певицей

23:20

"Трамп заставляет их прогибаться": раскрыто, почему США помогают Украине

23:03

Планы РФ были мастерски сорваны: Силы обороны "покрошили" кучу оккупантов с техникой

22:21

Харьков под ударами КАБ: повреждена больница, есть пострадавшие

22:13

Штраф за превышение скорости можно не платить - юристы рассказали, когда это реально

21:48

Потеряете защиту и придут болезни: строгие приметы 14 октября

21:36

ChatGPT и большие языковые модели: как изменилось представление об интеллекте

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять