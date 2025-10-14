"Это препятствия": группа Anothers о беглых артистах, развитии рока и вызовах

Группа Anothers активно развивает свое творчество и поражает креативностью.

https://glavred.info/article/pravila-vzrosloy-zhizni-gruppa-anothers-o-vyzovah-artistah-beglecah-i-riske-10706315.html Ссылка скопирована

Группа Anothers - новое интервью / коллаж: Главред

Украинская группа Anothers - это группа, которая не просто творит музыку, а становится голосом личных преобразований и внутренних сражений. Название группы - Anothers - говорит само за себя: "другие". Это те, кто не боится быть вне шаблона, кто стремится не просто сохранить себя, а стать открытым к изменениям.

В интервью Главреду фронтмен группы Юрий Амелин рассказал, как создаются песни и о чем новая песня "Віражі".

Кто в вашей группе генерирует новые идеи для создания песен и бывают ли конфликты между участниками?

видео дня

Сердцем идей являюсь я. Начиная с первых аккордов, и заканчивая текстом песни. Поэтому никаких конфликтов, потому что источник всех запусков идет от меня. И это упрощает движение группы и позволяет без лишних преград действовать.

С кем из украинских знаменитостей вы сотрудничаете и общаетесь? Кого считаете кумиром и примером для подражания в творчестве?

Раньше немного поддерживали связь с Евгением Галичем, лидером группы Оторвальд, и Дмитрием Жолудем - гитаристом группы Антитела. Очень крутые личности и профи своего дела. Сейчас каждый в своей карусели жизни. Относительно кумира меня всегда вдохновлял Дитер Болен из Modern Talking. В нем сочетается то, что я ценю в артистах: талант, уверенность и способность создавать мир вокруг своей музыки. Он не просто писал хиты - он строил атмосферу, в которой хочется жить. Его энергия, дисциплина и продюсерский ум показали, что настоящий артист - это не только голос, но и видение. В нем я вижу пример человека, который сам формирует свой успех, не оглядываясь на чужие правила.

Юрий Амелин / фото: пресс-служба Anothers

Некоторые украинские певцы решили строить карьеру за рубежом, есть ли у вас такие же планы?

Сейчас мои планы - это развитие группы именно в Украине. А стримы, технологии позволяют себя популяризировать в любой точке мира. Поэтому работаем и не останавливаемся.

Кто из украинских знаменитостей-беглецов больше всего разочаровал своими поступками во время полномасштабной войны?

Откровенно говоря никто, я думаю, что каждый проживает свою жизнь, как считает нужным. Не мне точно кого-то судить.

Многие украинские певцы перевели свои русскоязычные хиты на украинский, стоит ли это делать?

Если это делают, то для кого-то в этом есть какие-то определенные цели и цель. Я считаю, что давать второй шанс своим хитам - это имеет место быть.

Как удается участникам группы совмещать личную жизнь и творческую карьеру?

Все умные люди, и принимают правила взрослой жизни. Большинство относятся к музыке, как к работе. Для меня музыка - это жизнь. Я точно знаю, что готов отдавать полностью себя и все свое свободное время. Именно с такими ценностями людей я и собираю вокруг себя.

Юрий Амелин / фото: пресс-служба Anothers

Виражи в жизни. О чем это для тебя? Что заложено в вашу новую песню?

Виражи - это о препятствиях, которые случаются на жизненном пути. В песню заложена история жизни с неожиданными поворотами и сложностями для главного героя или героини, в зависимости от того, до кого доносятся слова. Месседж нашей кампании - держи руль своей жизни. Всегда что-то происходит, но только наше отношение к этому может изменить движение этих событий.

Почему именно дрифт, как пришла идея сочетания рок-музыки и автоспорта?

Я считаю, что рок-музыка и авто-мото движ - это одно целое. Идея сочетания и сотрудничества возникла во время моего знакомства с дрифт-движением и Богданом Дукой, владельцем Автонова-Д. Мы выпустили уже первую серию нашего сериалити за кадром. Там мои эмоции от первой поездки рядом с профессиональным дрифт-пилотом. А дальше все как в тумане. Закрутили виражи. Кстати, за рулем была женщина и это прямо вау! Она стала одной из героинь клипа.

В клипе "Віражі" есть опасные кадры, как к ним готовились, был ли страх?

В видео к песне есть моменты, от которых было немного страшновато при съемках, но это все не более, чем секундная слабость. Нас сопровождал профессионал - Сергей Дышкант, один из соучредителей дрифт-движения в Украине и входящий в пятерку лучших нашей страны. Есть кадры, где я иду по треку между дрифтующих машин - это очень страшно было. Но несколько репетиций и я готов уже к новым вызовам. А за рулем были настоящие профи, поэтому я наоборот за два дня съемок завелся от адреналина.

Смотрите клип "Віражі":

О группе: Anothers Anothers - украинская рок-группа, стилистика которой включает элементы soft metal и мелодичного рока. Основана в 2018 году в Киеве. Инициатор и основатель - Юрий Амелин. Трек "Ренесанс" - одна из последних песен группы, посвященная внутренним трансформациям, преодолению трудностей и новым началам.

В песне "Віражі" группа сотрудничала с профессиональными пилотами, в клипе использованы реальные трюки, и фронтмен лично участвовал в съемках.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред