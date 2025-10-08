Знаменательная встреча: фронтмент группы Anothers раскрыл важный секрет новой песни

Автор бестселлера вдохновил фронтмена Anothers на новую песню "ВИРАЖИ".

Фронтмен Anothers на встрече с Джимом Ловлессом / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Anothers

Вчера, 7 октября, фронтмен группы Anothers лично встретился с автором мирового бестселлера "Иди туда, где страшно" — впервые посетившим Киев Джимом Ловлессом.

Как стало известно, уже вечером состоялась официальная презентация книги.

Anothers на встрече с Джимом Ловлессом / фото: пресс-служба Anothers

Во время встречи музыкант и писатель обсудили предстоящий релиз клипа и сингла "ВИРАЖИ", который выйдет в эту пятницу.

Джим Ловлесс стал первым, кто увидел клип, и поделился своими впечатлениями о музыкальной работе.

Anothers на встрече с Джимом Ловлессом / фото: скрин instagram.com, Anothers

Сам певец рассказал, что книга Ловлесса стала одним из источников вдохновения для создания идеи нового сингла.

