Знаменательная встреча: фронтмент группы Anothers раскрыл важный секрет новой песни

Кратко:
- Фронтмен группы Anothers провел важную встречу
- Кто его вдохновил на новую песню
Вчера, 7 октября, фронтмен группы Anothers лично встретился с автором мирового бестселлера "Иди туда, где страшно" — впервые посетившим Киев Джимом Ловлессом.
Как стало известно, уже вечером состоялась официальная презентация книги.
Во время встречи музыкант и писатель обсудили предстоящий релиз клипа и сингла "ВИРАЖИ", который выйдет в эту пятницу.
Джим Ловлесс стал первым, кто увидел клип, и поделился своими впечатлениями о музыкальной работе.
Сам певец рассказал, что книга Ловлесса стала одним из источников вдохновения для создания идеи нового сингла.
