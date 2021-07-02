За взятку может получить даже психопат: что не так с новым проектом закона об оружии

В Раду снова внесли проект о легализации оружия / УНИАН

В парламенте в очередной раз собрались решить вопрос с оборотом оружия – недавно в парламенте зарегистрировали пакет законопроектов о праве на гражданское огнестрельное оружие.

Однако вероятность их принятия невелика, так как документ содержит коррупционные риски и в случае принятия может обернуться увеличением уровня преступности.

Разрешение на оружие – после курсов, но не всем

За последние полгода зарегистрированный проект закона – это уже вторая попытка нардепов Слуги народа отрегулировать сферу обращения с оружием. Тогда законопроекту № 4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" авторства "слуг народа" Дануца, Бакумова, Фрис и других дали "зеленый свет" в профильном комитете, однако уже в сессионном зале голосов депутатов в его поддержку не хватило.

Нынешний проект, зарегистрированный в парламенте при участии части авторов предыдущего документа, во многом копирует положения, указанные в проекте-предшественнике. Как и в прошлой редакции, депутаты предлагают разделить весь гражданский "огнестрел" на пять категорий:

А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С - короткоствольное огнестрельное оружие;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Официально получать на руки гражданам нельзя будет только оружие из категории А. Для получения остальных видов оружия в некоторых случаях предлагается установить возрастной ценз. Например, оружие категории D можно будет получить с 18 лет, предварительно окончив специальные курсы, а получить оружие категории Е смогут лица, достигшие 25-летнего возраста, которых два или более раз не привлекали к административной ответственности по статье о нарушении правил хранения оружия (ст. 191 КУАП).

Реклама

Оружие категории В выдадут исключительно тем, чья профессиональная деятельность связана с риском (судьи, прокуроры, полицейские, частные исполнители и детективы, нотариусы, адвокаты, работники органов госэкоконтроля, а также лица, которые занимали должности в военных формированиях и правоохранительных органах с закреплением за ними табельного огнестрельного оружия).

Независимо от категории, потенциальному владельцу сначала нужно будет получить разрешение – удостоверение владельца оружия. Для этого, согласно закону, нужно:

Иметь украинское гражданство;

Не иметь медицинских противопоказаний;

Не иметь судимости, причем, как погашенной, так и снятой;

Не привлекаться к административной ответственности в течении последнего года (в том числе, за пьяное вождение и за неуплату алиментов).

Читайте такжеРада провалила законопроекты о легализации короткоствольного оружияКроме того, также, как и в прошлом законопроекте, подразумевается создание двух баз данных – Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия и реестра справок (заключений) об отсутствии медицинских противопоказаний для приобретения оружия. Оба этих реестра будут под исключительным контролем МВД.

Пистолеты – под запретом, а "травматы" станут выдавать чаще

Ключевое отличие нынешнего законопроекта от предыдущего в том, что сейчас депутаты принципиально исключили из законопроекта возможность получения гражданами короткоствольного оружия (пистолетов). К слову, именно это в прошлый раз стало причиной для отказа от поддержки законопроекта депутатами. Согласно документу, получить оружие категории С смогут только спортсмены старше 18 лет, которые не реже двух раз в год участвуют во всеукраинских или международных спортивных соревнованиях в составе сборных команд Украины и имеют спортивное звание не ниже мастера спорта.

Меняются законопроектом и требования к применению оружия – в частности, хранить его можно будет только дома (выносить его за пределы жилища будет запрещено), а использовать только для самообороны. Единственное исключение — охота в предназначенных для этого угодьях и занятия стрельбой.

Стоит отметить, что отдельным законопроектом та же группа депутатов предлагает усилить наказание за нарушение правил обращения с оружием – в частности, помимо повышения штрафов, также предлагается ввести наказание в виде лишения свободы за нарушение правил ношения оружия сроком от пяти до десяти лет.

Кроме того, также собираются ввести ответственность за утерю оружия – от 200 до 400 минимумов доходов граждан за первое нарушение и от 1000-1200 минимумов за повторное нарушение в течение года с лишением права на владение оружием.

Эксперты, опрошенные Главредом, отмечают, что у нового закона немало недочетов. Так, председатель наблюдательного совета ВОО "Украинская ассоциация владельцев оружия" Георгий Учайкин обращает внимание на то, что подачей нового законопроекта об обороте оружия парламентарии сознательно идут на нарушение регламента ВРУ, поскольку повторное внесение законопроекта схожего содержания в течение одной сессии запрещено.

По его словам, авторы закона фактически стимулируют коррупцию, а именно практику распространения травматического оружия, которое фигурирует в большинстве уголовных производств – ДТП, стрельбы в ресторанах и т.д. В частности, благодаря тому, что МВД продолжит контролировать реестр владельцев оружия.

Читайте также"Три раза упал на пистолет": смерть в доме Кожары переквалифицировали в убийство"Это оружие МВД традиционно ранее выдавало за взятки, внося изменения в реестр владельцев оружия. Поскольку этим документом у МВД хотят оставить функцию контроля за реестрами, это приведет к сокрытию схем с наградным оружием, чтобы мы никогда бы не узнали, за что были награжден Яценюк, автоматом – Черновол или за какие заслуги наградили пистолетом Пашинского, который после стрелял из наградного оружия в человека", - говорит Учайкин.

В свою очередь, администратор движения владельцев оружия "Твой голос повлияет" Сергей Крымец также согласен с тем, что на уровне закона сохраняется коррупционная составляющая в выдаче травматического оружия и есть риск продажи со временем разрешений на оружие за деньги.

"Речь идет о том, что доступ к такому оружию разрешен только определенным категориям граждан. Новый проект немного расширяет такие категории, но по-прежнему категория рядовых граждан в этом перечне отсутствует. Даже несмотря на то, что МВД выступает категорически против короткоствольного оружия (травматического частности) в руках рядовых граждан, сегодня имеем ситуацию, когда на самом деле каждый шестой зарегистрированный в Украине "ствол" - короткоствольный. Это означает, что объективно есть большой спрос на действенный инструмент самозащиты, а там, где такой инструмент доступен только отдельным "категориям", этот спрос будет удовлетворен коррупционным способом", - говорит Крымец.

По словам Учайкина, неадекватной в законе является и ответственность за нарушение правил переноса оружия. "Они хотят сажать людей за перенос собственного имущества на 10 лет, хотя у нас даже за изнасилование или сепаратизм дают меньше. Этим они лишь усиливают давление не только граждан, но и на предприятия, которые производят оружие – опять-таки, ради получения взятки", - говорит он.

Адвокат Александр Кудрявцев , обращает внимание на то, что нынешняя редакция закона, несмотря на ограничения, все же позволяет оружию легально попасть в руки ранее судимого лица, поскольку законопроект вводит ограничения не по всем статьям Уголовного кодекса Украины. "Например, судимость за такие преступления как подкуп избирателя, контрабанда, легализация (отмывание) доходов, мошенничество с финансовыми ресурсами, угон автомобиля на выдачу разрешения не влияет", - пояснил Кудрявцев.

Кроме того, также легально завладеть оружием может и психически больной человек.

"Законопроект устанавливает препятствия в приобретении оружия только по медицинским противопоказаниям (заболеваниям и недостаткам). Но при выдаче разрешения на оружие необходимо оценивать не только медицинские противопоказания (например, плохое зрение), но и психические и психологические (например, склонность к неконтролируемой агрессии), чтобы оружие не попало в руки зрячего психопата", - сказал адвокат.

"Станет больше случаев насилия

Эксперты убеждены, что в случае принятия этого законопроекта может увеличиться количество насильственных преступлений с использованием оружия.

"Это связано с незрелостью украинского общества и общей озлобленностью людей, вызванной ухудшением жизни. Также не исключаю, что увеличится количество уголовных производств, связанных с превышением пределов необходимой обороны, поскольку в Украине право на самозащиту не является абсолютным, а рядовой гражданин при применении оружия может и не учесть этих юридических тонкостей", - утверждает Кудрявцев.