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Найкращі привітання з Різдвом – тексти душевні та різдвяні листівки

4 января 2020, 07:10

Привітання з Різдвом Христовим на українській мові – прозою, народні вірші на Вечерю та відкритки з Різдвом – підібрав Главред до свята.

З Різдвом Христовим – картинки, привітання прозою та красиві вірші
З Різдвом Христовим – картинки, привітання прозою та красиві вірші / 1zoom.ru

Привітання з Різдвом – а хто трохи припізнився, то й ще з Новим роком та Різдвом Христовим – передають од людини до людини частку святкового дива та душевного тепла.

Різдво Христове – це свято миру й злагоди, надія та сімейного тепла. Вітання з Різдвом – спосіб цим теплом поділитися.

Тому й вітання з Різдвом Христовим має бути від душі, світле й радісне. Саме такі поздоровлення з Різдвом – картинки, привітання з Різдвом 2020 прозою, у віршах, короткі смс – і підібрав Главред до свята.

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Найкращі привітання з Різдвом Христовим

З Різдвом Христовим прозою:

Прийміть щирі вітання з Різдвом! Сердечно бажаю зустріти це свято у теплому сімейному колі, зі своїми близькими і рідними. Хай ваш дім наповниться сміхом і веселощами, хорошим настроєм. Безмежного щастя, міцного здоров'я, щирості і доброти, всього вам найкращого.

***

Привітання з Різдвом 2020:

З Різдвом привітання прийміть! Від щирого серця бажаємо в це світле свято тільки кращого. Нехай серце не турбують сумні думки. Нехай дні прикрасять посмішки близьких і друзів.

***

Поздоровлення з Різдвом:

Хай Різдвяне янголятко принесе у Вашу хатку,

поцілунки і дарунки тільки вищого ґатунку.

Хай лунає в хаті сміх – з Різдвом Христовим Вас усіх!

***

Православні вірші на Різдво:

Маленький Ісусик

Не спить, не дрімає,

Своїми руками весь світ обіймає.

І Вашу хатину,

І Вашу родину,

І всю Україну.

Христос ся рождає!

***

Народні вірші на Вечерю:

Хай у Вашій хаті – злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям – здоров'я бажаю!

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

***

Вірші на Різдво Христове для дітей:

Хай народжене дитятко в вертепі на сіні

Принесе мир і радість всій вашій родині.

А Матір Божа, Матір єдина,

Випросить ласки у свого Сина.

Хай Господь Вас охороняє!

Христос ся рождає!

Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим прозою

З новим роком та Різдвом Христовим! У ці світлі свята бажаю миру і добра, любові та щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров’я. Нехай ангел-охоронець оберігає вас і ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій і благодать!

***

Вітаємо з Різдвом Христовим та Новим 2020 роком! Хай Різдвяна зірка запалить у ваших серцях вогонь віри, надії та любові, а Новий рік подарує здійснення найкращих ваших задумів і сподівань. Бажаємо вам родинного щастя, міцного здоров’я, благополуччя, достатку та злагоди у ваших оселях.

***

Прийміть найщиріші вітання з Новим роком 2020 та Різдвом Христовим! Бажаю, щоб у новому році Ви зробили все те, про що так давно мріяли. Нехай цей рік буде повний справджених надій, виконаних мрій, досягнутих цілей і приємних відкриттів!

***

З Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай над кожною родиною зійде Боже благословення, а благодатне світло Божественної любові, яке засяяло з віфлеємської печери в ніч Різдва Христового, буде з усіма вами!

З Різдвом Христовим – картинки

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