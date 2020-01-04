Найкращі привітання з Різдвом – тексти душевні та різдвяні листівки

Привітання з Різдвом Христовим на українській мові – прозою, народні вірші на Вечерю та відкритки з Різдвом – підібрав Главред до свята.
Привітання з Різдвом – а хто трохи припізнився, то й ще з Новим роком та Різдвом Христовим – передають од людини до людини частку святкового дива та душевного тепла.
Різдво Христове – це свято миру й злагоди, надія та сімейного тепла. Вітання з Різдвом – спосіб цим теплом поділитися.
Тому й вітання з Різдвом Христовим має бути від душі, світле й радісне. Саме такі поздоровлення з Різдвом – картинки, привітання з Різдвом 2020 прозою, у віршах, короткі смс – і підібрав Главред до свята.
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Найкращі привітання з Різдвом Христовим
З Різдвом Христовим прозою:
Прийміть щирі вітання з Різдвом! Сердечно бажаю зустріти це свято у теплому сімейному колі, зі своїми близькими і рідними. Хай ваш дім наповниться сміхом і веселощами, хорошим настроєм. Безмежного щастя, міцного здоров'я, щирості і доброти, всього вам найкращого.
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Привітання з Різдвом 2020:
З Різдвом привітання прийміть! Від щирого серця бажаємо в це світле свято тільки кращого. Нехай серце не турбують сумні думки. Нехай дні прикрасять посмішки близьких і друзів.
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Поздоровлення з Різдвом:
Хай Різдвяне янголятко принесе у Вашу хатку,
поцілунки і дарунки тільки вищого ґатунку.
Хай лунає в хаті сміх – з Різдвом Христовим Вас усіх!
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Православні вірші на Різдво:
Маленький Ісусик
Не спить, не дрімає,
Своїми руками весь світ обіймає.
І Вашу хатину,
І Вашу родину,
І всю Україну.
Христос ся рождає!
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Народні вірші на Вечерю:
Хай у Вашій хаті – злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям – здоров'я бажаю!
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На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом.
Пахне сіном і кутею.
Зірка сяє, сніг рипить.
І колядка над землею
З білим ангелом летить.
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Вірші на Різдво Христове для дітей:
Хай народжене дитятко в вертепі на сіні
Принесе мир і радість всій вашій родині.
А Матір Божа, Матір єдина,
Випросить ласки у свого Сина.
Хай Господь Вас охороняє!
Христос ся рождає!
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим прозою
З новим роком та Різдвом Христовим! У ці світлі свята бажаю миру і добра, любові та щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров’я. Нехай ангел-охоронець оберігає вас і ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій і благодать!
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Вітаємо з Різдвом Христовим та Новим 2020 роком! Хай Різдвяна зірка запалить у ваших серцях вогонь віри, надії та любові, а Новий рік подарує здійснення найкращих ваших задумів і сподівань. Бажаємо вам родинного щастя, міцного здоров’я, благополуччя, достатку та злагоди у ваших оселях.
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Прийміть найщиріші вітання з Новим роком 2020 та Різдвом Христовим! Бажаю, щоб у новому році Ви зробили все те, про що так давно мріяли. Нехай цей рік буде повний справджених надій, виконаних мрій, досягнутих цілей і приємних відкриттів!
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З Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай над кожною родиною зійде Боже благословення, а благодатне світло Божественної любові, яке засяяло з віфлеємської печери в ніч Різдва Христового, буде з усіма вами!