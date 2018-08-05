Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления

Полицейские задержали насильника

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил о задержании 40-летнего злоумышленника, изнасиловавшего свою 15-летнюю дочь с диагнозом ДЦП.

"Вчера ночью, 4 августа, оператору 102 позвонил молодой парень и сообщил, что отец насилует его 15-летнюю сестру, которая является инвалидом детства с диагнозом ДЦП", — сообщил Аброськин в Facebook.

По его словам, правоохранители входе осмотра места происшествия изъяли соответствующие доказательства.

Напомним, ранее сообщалось, что в России над 7-летней девочке совершали сексуальное насилие отец и старший брат.