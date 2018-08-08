Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция

Июльские дороги забрали 19 детских жизней

Июль 2018 года оказался слишком богат на детей, угодивших в переплет ДТП; всего в Украине в происшествиях на дорогах пострадало 324 ребенка, из них погибло 19 детей.

"Только за июль месяц в Украине пострадало в ДТП 324 ребенка в возрасте "до восемнадцати". Еще 19 погибших-детей. Из них- детей-пешеходов пострадало - 91, погибло - 8;- детей-велосипедистов пострадало - 34, погибло - 1;- В других ДТП - пострадало 199 детей, погибли - 10 детей", - на своей странице Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Напомним, во вторник вечером, 7 августа, во Львове местный житель на легковом автомобиле наехал на пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте, погибла женщина, а еще два человека пострадали — в частности, тяжело травмирован ребенок.

Ранее, 5 августа поздно вечером в Запорожье 17-летняя девушка за рулем легкового автомобиля столкнулась с автомобилем полиции, наехала на двух пешеходов и скрылась с места ДТП.