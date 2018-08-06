Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась

В Запорожье девушка врезалась в авто полиции и наехала на пешеходов

В воскресенье, 5 августа, поздно вечером в Запорожье 17-летняя девушка за рулем легкового автомобиля столкнулась с автомобилем полиции, наехала на двух пешеходов и скрылась с места ДТП.

Авария произошла в 23:30 на перекрестке улиц Молодежная и Республиканская, оба пешехода были госпитализированы с многочисленными переломами, говорится на странице патрульной полиции Запорожской области в Facebook.

“... водитель автомобиля Daewoo Racer во время маневра не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение со служебным автомобилем, после чего совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места ДТП”, — отметили в ведомстве.

Потом другой экипаж копов заблокировал и остановил легковушку, за рулем машины находилась девушка. Она утверждала, что право управления ей передал пассажир — парень, 1990 года рождения, который был пьян. Молодой человек, в свою очередь, подтвердил слова водителя.

“Также инспекторы установили, что 27 летний пассажир, который к тому же оказался владельцем автомобиля, на протяжении года шесть раз привлекался к административной ответственности, в частности, в июле 2018 года патрульными на него было составлено два протокола за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения”, — добавили в полиции.

Ранее СМИ писали, что во Львовской области авто, за рулем которого был депутат Сокальского горсовета Василий Петрушка, столкнулся с автобусом, а потом сбил пожилую велосипедистку, пострадавшая умерла.