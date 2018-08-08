Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок

ДТП,оформление

Во вторник вечером, 7 августа, во Львове местный житель на легковом автомобиле наехал на пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте, погибла женщина, а еще два человека пострадали — в частности, тяжело травмирован ребенок.

Авария произошла в 21:23 на пересечении ул. Пасечная и Лисинецкая, говорится на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации в Facebook.

“… водитель автомобиля "ВАЗ-2109", житель г. Львов, 1999 года рождения, совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте”, — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, на месте происшествия умерла местная жительница, 1948 года рождения, а еще одна женщина, 1985 года рождения, пострадала и попала в больницу.

“... житель г. Львов, 2007 года рождения (ребенок), с диагнозом "тяжелая… травма тела, закрытая травма грудной клетки, закрытая травма живота, ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма — Ред.)" госпитализирован…”, — добавили в департаменте.

Напомним, 5 августа поздно вечером в Запорожье 17-летняя девушка за рулем легкового автомобиля столкнулась с автомобилем полиции, наехала на двух пешеходов и скрылась с места ДТП.