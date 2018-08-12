Жестокое убийство многодетной матери в Фастове: заказчиком назвали брата замглавы Печерского суда

Лилию Гордееву убили ножом / Фото: nikvesti.com

Родной брат судьи Печерского суда Светланы Смык может иметь прямое отношение к заказу убийства 42-летней матери троих детей Лилии Гордеевой возле детского садика в Фастове.

Во время допроса подозреваемый Алексей Ермолович назвал одним из заказчиков Виктора Домасенко, говорится в сюжете ТСН.

"Оборонялась. Стал наносить удары, сколько – я уже не помню. Встал, услышал, что люди кричат, она кричала", - рассказал задержанный.

В убийстве подозревают двух исполнителей, отца и сына, а также двух заказчиков – киевлян Аллу Домасенко и ее сына.

По словам Ермоловича, указания ему давал и муж задержанной заказчицы убийства Виктор Домасенко. "Я с отцом говорил. Ну, руководит всем отец, скажем так", - пояснил подозреваемый.

По данным ТСН, Виктор Домасенко – это родной брат судьи Печерского суда Киева Светланы Смык. В то же время сама судья отказалась от комментариев и отрицала собственное влияние на следствие и возможность мужчине остаться на свободе, хотя его называют главным организатором заказного убийства.

Старший сын убитой Никита показал автомойку, из-за которой, считает парень, зарезали маму. Неделю назад кто-то разнес там все вдребезги. Никита уверен – это сделали сообщники убийц. Он опасается, что преступление останется без наказания: "У них деньги есть, а у меня нет".

Напомним, вечером 13 марта в Фастове Киевской области мужчина недалеко от входа в детский сад нанес более десяти колото-резаных ранений женщине-бизнесмену, пострадавшая умерла.

Ранее всплыли шокирующие подробности убийства многодетной матери под Киевом.